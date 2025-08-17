Aemet decreta el aviso rojo por temperaturas máximas hoy en Alicante

Sol radiante, cielos despejados y un ambiente sofocante vuelven a marcar este domingo 17 de agosto en Alicante, en pleno episodio de la enésima ola de calor de este verano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ascendido la alerta a nivel rojo por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia. La previsión apunta a mínimas sin cambios y un ligero ascenso de las máximas, que dejarán valores significativamente elevados en amplias zonas.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad decreta este aviso máximo por calor extremo, en el sur de la provincia de Alicante, y la alerta naranja en el litoral norte. Desde el organismo recuerdan la importancia de proteger a los grupos más vulnerables: personas mayores, embarazadas, menores de cuatro años, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol. El viento será flojo de dirección variable, tendiendo a sur y noreste durante las horas centrales.

Además, la Aemet advierte este riesgo extremo manteniendo el aviso nivel rojo durante toda la jornada de hoy. "La temperatura máxima será de 42ºC. El aviso se refiere a las zonas de interior; en las zonas más costeras, las máximas se esperan más bajas", indican a través de su web oficial.

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana recomiendan que:

Cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas.

Bebe abundantes líquidos aunque no tengas sed.

Evita las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Come abundantes ensaladas, frutas y verduras.

Cuidado con el coche, no dejes a nadie dentro, tampoco a tu mascota.

Busca lugares frescos y a la sombra.

Cuida especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

No realices ejercicio físico intenso en las horas más calurosas.

Utiliza cremas protectoras adecuadas.

Por otro lado, la Associación Valenciana de Meteorología, AVAMET, ha recopilado las temperaturas mínimas más altas en poblaciones del interior durante la noche de ayer. En el caso de la provincia, Xixona y El Castell de Guadalest aparecen en este ranking con valores a los 29ºC.

Riesgo de incendios forestales

A las altas temperaturas de este domingo se suma un riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana desde hace ya varios días. El calor persistente, la baja humedad y la vegetación seca crean un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades recuerdan que está prohibido encender fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas y piden máxima precaución para evitar la proliferación de incendios, que asolan los bosques de España durante esta ola de calor.

Noches tórridas

La provincia casi al completo tendrá temperaturas superiores a los 28ºC generando una sensación de agobio al caer la noche que no dejará dormir a gran parte de la población alicantina.

El tiempo en Alicante

En la capital, los termómetros oscilarán entre los 25°C de mínima y 38°C de máxima. El cielo se mantendrá despejado y la noche volverá a ser cálida, con temperaturas que no bajarán de los 29°C en las horas centrales de la madrugada.

Además, ayer se alcanzó una de las máximas más altas de todo el verano en la capital, los 41ºC en la estación del Laboratorio de Climatología de la UA.

Por otro lado, el lunes la máxima ascenderá hasta los 38ºC y se esperan precipitaciones para el miércoles.

El tiempo en Elche

Elche será hoy uno de los municipios más calurosos, con mínimas de 24°C y máximas de 43°C, una de las más altas de la provincia. La jornada estará marcada por el sol sin interrupciones y una noche en la que el termómetro rondará los 29°C, en unas temperaturas que no darán tregua hasta el martes que comenzarán a descender levemente.

El tiempo en Elda

En Elda, se esperan mínimas de 22°C y máximas de 42°C. A pesar del intenso calor diurno, la noche será tórrida con hasta 28ºC en las horas centrales de la madrugada. Para el comienzo de la semana se esperan los mismo valores.

El tiempo en Benidorm

Benidorm registrará temperaturas entre 26°C y 34°C, con sol durante todo el día. De madrugada, el ambiente seguirá siendo muy cálido durante la mayor parte de la noche y el lunes continuará esta dinámica.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el día comenzará con 25°C y alcanzará los 39°C en las horas centrales. La noche será tropical, con temperaturas que no bajarán de los 28°C. El lunes seguirá esta tendencia y se esperan precipitaciones para el miércoles.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja se moverá entre 24°C y 37°C, con cielos despejados y un ambiente húmedo que acentuará la sensación de calor durante la tarde y la noche. El lunes ascenderán ligeramente hasta los 38ºC.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 25°C, pero las máximas alcanzarán los 41°C. El calor continuará al anochecer, con valores cercanos a los 28°C. Por otro lado, el lunes la máxima se mantendrá en 41ºC y se esperan precipitaciones para el miércoles.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá otra jornada extrema, con mínimas de 23°C y máximas de 44°C, la más alta de la provincia. El sol dominará de principio a fin, y el calor apenas dará tregua por la noche, con valores que no bajarán de los 29°C. El lunes los termómetros del municipio oriolano alcanzarán los 45ºC de máximas.