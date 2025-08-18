159 personas sin hogar son atendidas este fin de semana en Alicante en plena ola de calor

El calor extremo que se está registrando estos días ha obligado a multiplicar los servicios sociales en Alicante. Este fin de semana el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) de la ciudad, que depende del Ayuntamiento, ha acogido a 159 personas sin hogar en el dispositivo especial desplegado ante las temperaturas extremas, que aún se alargarán durante la jornada del lunes.

Dada la situación, el CAUS se mantiene abierto de 11 de la mañana a 8 de la tarde para que sirva como “refugio climático” a las personas sin hogar, a quienes se les ofrece comida, agua, kit de protección solar, hidratación e higiene personal, según detalla el Ayuntamiento, que también indica que el sábado fueron atendidas 78 personas y el domingo 81 en este centro.

Actuación ante el calor

El consistorio mantiene activos, además, el Plan Territorial de Emergencia Municipal (Ptema) y el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) debido a las elevadas temperaturas previstas, que han motivado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a establecer la alerta roja en el sur de Alicante.

Las previsiones marcan que este lunes se alcanzarán en la ciudad temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 27, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por ello, según ha indicado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, “todas las medidas extraordinarias siguen vigentes”, y ha pedido a los alicantinos “extremar la precaución y prestar especial atención a las personas mayores, a los niños, a las embarazadas y a los enfermos”, dado que son “más vulnerables ante las altas temperaturas”.

Medidas

Este fin de semana el Cecopal aplicó medidas que aún se mantienen este lunes, como la prohibición de realizar fuegos artificiales o cualquier otro tipo de disparo pirotécnico en las partidas rurales del término municipal ante el riesgo extremo de incendios forestales.

Esta medida alcanza también la prohibición de quemar rastrojos, prácticas agrícolas o el uso de herramientas o cualquier actividad que pueda provocar la ignición de la vegetación en el ámbito rural y forestal.

A su vez, la Policía Local y la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Begoña León, se están dedicando a informar a viandantes y a usuarios de las playas de la necesidad de protegerse del sol y de evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día, además de hidratarse con frecuencia.

Por otra parte, la Concejalía de Parques y Jardines, liderada por Rafael Alemañ, está “supervisando y reforzando” la vigilancia de parques y zonas verdes ante la tendencia al desprendimiento de las ramas de algunas especies arbóreas, “especialmente los ficus”, a causa de las altas temperaturas. Según informan desde el consistorio, se está controlando la evolución y reforzando la hidratación de los árboles del portal de Elche, de la plaza Gabriel Miró y del parque de Canalejas, “entre otros puntos”.

Por último, desde las Concejalías de Turismo y de Seguridad, lideradas respectivamente por Ana Poquet y Julio Calero respectivamente, se está “intensificando” la información por megafonía en las playas sobre las altas temperaturas y las medidas preventivas, dando especial importancia a la necesidad de hidratación y de evitar la exposición directa al sol.