Agosto en Tabarca, turismo sin descanso

"Es un no parar". Con esta frase resume Vicente, patrón de una de las tabarqueras que cada día viajan desde el puerto de Santa Pola hasta Tabarca, el frenético ritmo que vive la isla durante este mes de agosto. Un enclave único: la única isla habitada de la Comunidad Valenciana, con poco más de medio centenar de residentes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde las 8:30 de la mañana, cuando salen las primeras embarcaciones, se palpa el nerviosismo entre los visitantes. Todos quieren embarcar al mismo tiempo y, en ocasiones, los tripulantes deben pedir calma: la impaciencia de los turistas llega a impedir incluso colocar la pasarela.

Cargados con neveras, sombrillas y sillas de playa, vestidos con bañadores, chanclas y sombreros, cientos de personas se preparan para un día de sol y mar. El trayecto dura apenas 25 minutos, suficientes para que Iker, un niño de 8 años que viaja por primera vez en barco, viva su pequeña aventura sentado en el regazo de su madre, Esther Gonzálvez. "Ya hemos reservado en un restaurante. Nos han dicho que en Tabarca se come muy bien, no sé si será por el encanto o porque después de los baños la barriga pide comida".

"Todo lleno" sobre la arena

Al llegar a la isla, la escena se repite verano tras verano: a mediodía ya no queda un hueco libre en la arena de la playa principal. "Todo lleno", lamentan los más rezagados, como Dulce María Castrillón, que acude cada año con su familia. "Venimos con todo preparado: nevera, sillas y hasta altavoz. No nos falta de nada".

Los restaurantes viven su particular agosto. Jessica Sánchez, que trabaja por primera vez como camarera en la isla, lo resume así: "Está muy lleno. Julio fue más flojo, pero en agosto las tabarqueras llegan repletas desde primera hora".

Turismo en Tabarca / Matias Segarra

Las reservas marcan la diferencia: entre semana hay más margen, pero los fines de semana quien no reserva se queda sin comer. Carlos Peral, también camarero, lo confirma: "En julio estuvo tranquilo, pero ahora hacemos hasta tres turnos y servimos mesas hasta las cinco de la tarde". En el mismo sentido, David Gómez destaca la presencia de turistas extranjeros: "Este año se nota mucho francés e italiano".

Vida entre el bullicio

Al adentrarse en el casco urbano, las calles estrechas acogen bares y tiendas donde se vende desde artesanía hasta las clásicas cangrejeras o colchonetas de última hora. El calor no frena a nadie y la isla vibra con un continuo ir y venir. En las calas, estampas veraniegas: perros chapoteando, familias haciendo snorkel, partidas de cartas a la sombra y barcos fondeados que completan la postal.

En medio de ese bullicio, los vecinos intentan mantener su día a día. Con las puertas y ventanas abiertas, siguen con su rutina, aunque no siempre resulta sencillo. "Ayer intentaba leer y no podía, en una casa tenían la música a toda pastilla", se queja Rafaela, ilicitana afincada en Tabarca. "Nos gusta que venga gente, pero algunos llegan como si pudieran hacer lo que quieran. Hay demasiado vocerío", añade Rafaela, otra residente también con el mismo nombre.

Limitar el acceso

La preocupación ambiental también está presente. "La gente tira botellines y colillas, no saben que esto es una reserva marina", lamenta Fina, otra vecina. Se habla de limitar el acceso a la isla, aunque ninguno de los residentes se atreve a proponer medidas concretas. Preguntado por este diario, el Ayuntamiento de Alicante no ha ofrecido respuesta sobre posibles planes de regulación.

Tabarca es, sin duda, un pequeño paraíso mediterráneo. Su belleza, su gastronomía y sus aguas atraen cada verano a cientos de visitantes, pero la presión turística plantea un desafío para su frágil equilibrio. Entre la hospitalidad de sus vecinos y el descontrol de algunos turistas, la isla sigue navegando -como las tabarqueras que la conectan con la península- en un agosto que, efectivamente, "es un no parar".