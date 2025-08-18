Alicante envía bomberos a los incendios de León

Alicante colabora con la extinción de los incendios forestales declarados durante los últimos días en León y enviará efectivos para que participen en los trabajos para acabar con el fuego.

Tanto el Consorcio Provincial como el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Rescates (Speis) del Ayuntamiento de Alicante enviarán efectivos a las zonas más afectadas. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este mismo lunes, a través de sus redes sociales.

“Se prepara para salir hacia el #IFLeón un contingente de ayuda de la Comunitat Valenciana para colaborar en la lucha contra el fuego. La cooperación y la solidaridad con la provincia hermana de León es hoy un obligación que atendemos con orgullo”, ha señalado el dirigente popular.

En concreto, la Comunidad Valenciana aportará 134 personas, 13 autobombas, 5 nodrizas y una unidad de drones, junto con otra logística, otra mecánica y una más de comunicación. Un despliegue en el que participan los tres consorcios provinciales, los bomberos forestales de la Generalitat, los bomberos municipales de Alicante, Castellón y Valencia y personal de la AVSRE.

Este domingo, el avance de las llamas obligó a ordenar el desalojo de las ocho poblaciones del Valle de Valdeón (León), corazón de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, desde donde el fuego ha traspasado ya el límite autonómico con Cantabria y afecta desde el sábado a Asturias. Por ahora, miles de desalojados de municipios de León, Palencia, Zamora y Salamanca siguen sin poder volver a sus domicilios.