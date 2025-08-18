Dos amigos sin barreras

«Te debo 500 euros y siempre te digo que te los daré cuando nos veamos, pero nunca me ves».Así, socarrón, irrumpe en la escena Luis Riquelme dirigiéndose a Paco Ruano. Son viejos amigos y ahora, sobrepasados los setenta, se han vuelto todavía más inseparables. Ante la dificultad, una amistad indestructible. A Riquelme (Alcantarilla, 1955) le amputaron la pierna izquierda en 2021 tras años guerreando con una mala circulación y varios accidentes inoportunos. Su mundo, el de un hombre inquieto, dueño de un taller de electricidad y fontanería, se vino abajo.

Casi antes de que le diera tiempo a salir del quirófano, le sonó el teléfono. «Acuérdate de mí, que con 23 años dejé de ver». Al otro lado del aparato, Ruano (Almansa, 1947), un niño prodigio del cine y de la música que se tuvo que reciclar ante una enfermedad degenerativa, la retinosis pigmentaria, que le dejó sin visión en su consolidación profesional.

Riquelme y Ruano conversan durante el paseo. / Pilar Cortés

«Le hablaba enfadado para insistirle en que no decayera, que había que echarle un par de narices porque la vida merece la pena vivirla pese a todo porque seguimos teniendo amigos y familia», cuenta Ruano, quien hubo de reinventarse y aprobar una oposición en la ONCE, donde se jubiló hace unos años en un puesto de relevancia. «Cuesta muchísimo superar algo así», prosigue. Él tardó en asumir el bastón hasta que no tuvo más remedio y lo cuenta con el buen humor con el que ha decidido vivir.

Ruano cogía el tren todos los días en Atocha para ir a trabajar y se sabía el recorrido del interior de la estación de memoria. El primer día que llevó bastón, unos policías lo interceptaron. «Te vemos todos los días y tú no eres ciego. ¿Qué tramas?», le dijeron. «Eran los tiempos de ETA y estaba la cosa complicada, yo llevaba barba, llamaba la atención y verían sospechosa mi transformación y tuve que invitarles a un café para explicárselo todo bien», cuenta entre risas.

Esa experiencia, la de la asunción de una nueva vida con relatividad, es lo que trató de inculcarle a su amigo Riquelme. Y caló hondo. «Me ha dado muchos empujones para seguir viviendo, si no fuera por él y por mi familia yo no estaría aquí porque pensé que sería un estorbo», confiesa un Riquelme que ha encontrado en las aguas del Postiguet su mejor aliado. Tras la amputación, llegó una prótesis desde Islandia que también le ha allanado el camino. Para recuperar masa muscular le recetaron ejercicio. «No paraba de andar, pero me rompí la tibia de tanto esfuerzo», recuerda Riquelme. Un conocido le sugirió que la natación le podría ayudar del mismo modo sin ser tan agresivo, pero el tumulto de la piscina le desanimó. «Necesitaba una calle solamente para él y allí había mucha gente entrenando, niños con actividades extraescolares, policías preparando oposiciones...», explica Pilar, su compañera inseparable. Entonces descubrieron la playa, que nunca le había llamado la atención en exceso a Riquelme. «La arena me daba no sé qué».

Al enterarse de que en los meses de verano el Postiguet contaba con un servicio que le ayudaría a meterse al agua, tiró para adelante. Y así hasta hoy. Ahora reivindica que esa silla anfibia y otras facilidades continúen en funcionamiento durante todo el año. «O al menos desde marzo a octubre, así me lo ha prometido la concejala», cuenta un Riquelme que ya no diferencia entre invierno y verano. «Vengo todo el año». Le acompaña una silla motorizada, que también supuso un antes y un después en su nueva realidad, y que le alivia el trayecto desde el barrio del Pla hasta la playa. Pilar le ayuda con el andador cuando las pasarelas de madera dejan de llegar a la orilla, otra de las reclamaciones que persigue Riquelme. Una vez en el agua, se transforma. «Me siento libre, si me la quitaran, me quitarían la vida». Nada tres horas al día, se recorre a brazadas el Postiguet, del Cocó hasta el Meliá, tantas veces como haga falta.

Riquelme, en el agua, con la ayuda de un andador. / PILAR CORTES

Ruano vive entre Madrid y Alicante, donde parte de su familia encontró en los años cincuenta un lugar ideal para vivir. Cada vez que puede, se escapa con Ana, su mujer, a su casa del Pla y una de sus citas ineludibles es con Riquelme y su familia. El encuentro siempre es distendido, ninguno pierde oportunidad para bromear, se saben afortunados pese a todo. «Todos los días sale el sol, aunque yo no lo vea, y eso le quise transmitir a mi amigo cuando le pasó lo que le pasó», reflexiona. «Fue fácil porque fue valiente», continúa un Ruano que de niño fue artista emergente, hizo películas y ya en su juventud participó, entre otros, en el Festival de Benidorm. Cuando su carrera se disparaba -había ganado el Festival del Miño-, su enfermedad le obligó a dejar los escenarios.

Este verano se han vuelto a encontrar en el Postiguet para este reportaje, su paseo se detiene cuando Riquelme debe entrar en el agua para mostrar su destreza. «Ahora por exigencias del guion te va a tocar desnudarte», le dice Ruano, rememorando su época de actor. «Te espero en el bar, espero que me invites a una cerveza, que he hablado muy bien de ti». La vida, que sólo hay una. ◼