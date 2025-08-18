Estas son las ayudas del Consell para investigación en las enseñanzas artísticas de Alicante

La Conselleria de Educación volverá a impulsar con 36.000 euros los proyectos de investigación académica que partan de los centros superiores de enseñanzas artísticas adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana de la Comunitat Valenciana (ISEACV). Se trata de los mismos fondos que el curso pasado y que permitieron financiar 22 proyectos de la Comunidad, cinco de ellos de la provincia de Alicante.

Las iniciativas que opten a las ayudas se llevarán a cabo durante el curso 2025/2026 y tanto la persona investigadora principal como la mitad del equipo de investigación debe ser profesorado del ISEACV, según ha informado este lunes la Administración autonómica.

Este organismo, a través de estas ayudas, pretende incentivar la creación y la investigación humanística, científica, técnica y artística de excelencia, además de formar investigadores y creadores, desarrollar líneas y proyectos de investigación y fomentar el trabajo interdisciplinario del personal investigador.

Flamenco inclusivo en el conservatorio de danza de Alicante / PILAR CORTES

¿Cómo conseguir la ayuda?

Entre los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta destaca la metodología e interdisciplinariedad del proyecto; los méritos académicos y artísticos del personal investigador principal y del equipo; los planes de aplicación y difusión, así como la continuidad de proyectos anteriores.

Además, se otorgan dos puntos adicionales si el proyecto incorpora la perspectiva de género.

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se pueden presentar entre el 15 y el 30 de septiembre. Junto a la solicitud se adjuntará el título y línea de investigación, el presupuesto detallado y la descripción completa del proyecto, en la que figuren, entre otros aspectos, objetivos, metodología y plan de trabajo.

Temáticas

Las temáticas de los proyectos presentados el pasado curso abarcaron desde la mejora de la sostenibilidad de las materias primas, o protección del patrimonio cultural, hasta el fomento de la inclusión social a través de las artes, pasando por diversos aspectos de tecnologías aplicadas a la creatividad audiovisual y desarrollos en 3D.

Además, cabe resaltar los tres proyectos de investigación sobre inteligencia artificial aplicada a las Artes Escénicas, la Música y el Diseño, así como el proyecto dedicado a la difusión de la música de compositoras valencianas.