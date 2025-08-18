Descansos, agua y prevención: trabajadores de Alicante superan la ola de calor

Este lunes, Alicante ha experimentado la tercera jornada de ola de calor, con el termómetro situado buena parte del día por encima de los 38 grados y llegando a alcanzar los 39 en momentos puntuales, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. En ese contexto, tras el fin de semana, multitud de trabajadores que desempeñan su labor en la calle han tenido que enfrentarse a las altas temperaturas. Para ello, tanto el Ayuntamiento como las empresas privadas han aplicado protocolos especiales por la alerta roja.

En torno a las 12:00 horas, Arturo Pastor (empleado del servicio de Limpieza del puerto de Alicante) se encontraba limpiando y baldeando el paseo junto a la avenida de los Mártires de la Libertad. "Cada hora trabajando paramos diez minutos, descansamos un poco y bebemos agua de una nevera que llevamos en el furgón", apuntaba. Además, Pastor añadía que, dadas las previsiones, se han reorganizado los turnos para que ningún trabajador cumpla con su jornada estando solo, por si se produjese algún golpe de calor. "Hay que tomárselo muy en serio", zanjaba el empleado.

A pocos metros de allí, en la playa de El Postiguet, un empleado del servicio de Limpieza municipal cambiaba las bolsas de basura de las papeleras del arenal. La empresa a cargo del servicio, Netial, también ha adoptado protocolos especiales. "Se ha dado la opción de que los trbajadores utilicen pantalón corto, y se les ofrece formación en materia de prevención del calor", apuntan fuentes de la compañía. Además, sostienen que, en casos de alerta roja, "se proporciona vehículo con aire acondicionado a los peones de barrido manual que trabajen en horas centrales del día, se limita el uso de sopladoras y máquinas de combustión que generan calor, se adelanta el inicio del horario y, en servicios sin vehículo, se permiten descansos de 10 minutos cada hora", aseguran desde la mercantil.

Mientras, en la Explanada, Myriam Dijkstra se preparaba para iniciar un recorrido turístico en bicicleta: "Como vamos en la bici, es un poco mejor. Vamos por la costa y hay un poco de brisa, por lo que dentro de lo malo, se aguanta". Algo peor lo pasan los turistas, reconoce: "Muchos no están acostumbrados a estas temperaturas, pero les damos agua extra y al final lo llevan bien".

Por su parte, Silvia Díaz, camarera en uno de los establecimientos a pie de playa en El Postiguet, agradece la ayuda de sistemas de refrigeración, pero apunta que están siendo unos días especialmente difíciles: "Pasamos mucho calor aunque tenemos los ventiladores y nos ayuda un poquito, pero está siendo muy complicado". Además, indica que el termómetro incluso está afectando al volumen del negocio: "Viene menos gente porque hay temperaturas muy altas y, al final, buscan la sombra que es lo que nos gusta a todos", lamenta.

Al margen de los negocios privados, también el Ayuntamiento de Alicante ha aplicado medidas especiales dada la alerta roja. Según fuentes municipales, el protocolo contempla que "se paralizarán temporalmente las tareas en zonas de insolación directa hasta que la temperatura baje de los 35,2 grados centígrados, aplicándose esta medida entre las 12:00 y las 17:00". En esos casos, el personal "quedará a disposición de su jefatura para la realización de otras tareas en espacios ventilados, a la sombra o con mejor climatización". Un sistema en el que, a primera hora de la mañana, se remiten diariamente las previsiones a todos los trabajadores municipales.

Para este martes, la Aemet ya espera un descenso de las temperaturas, con máximas en la ciudad de Alicante en torno a los 33 grados centígrados, tras unos días en los que el termómetro ha estado próximo a los 38 grados de forma casi constante.