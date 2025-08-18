El número de bajas laborales desborda a la sanidad en Alicante

Los inspectores médicos se sienten desbordados por la gran cantidad de bajas laborales en la provincia de Alicante y, en general, en todo el territorio nacional, fundamentalmente por salud mental de problemática laboral, y por las afecciones músculo-esqueléticas, muy relacionadas también con el estrés en el puesto de trabajo, que acaparan más de la mitad de estos procesos.

Según el Consejo General de la Psicología de España, las citadas afecciones son las causas de mayor prevalencia de absentismo laboral, sumando entre ambas más del 65,7 % de las bajas de 2024 tanto en el régimen general como entre los autónomos.

«Se está disparando la incapacidad temporal, que ya no se puede controlar porque no hay médicos (inspectores) para ello, se ha desbordado. Al aumentar los tiempos de incapacidad temporal, acaban la mayoría en permanente, que se inicia cuando el trabajador supera los 18 meses de baja», explica a este diario un profesional de la Inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social consultado, que insiste en que «hay un montón de bajas superlargas que nadie controla. Esto está abonando el campo del fraude y se ve agravado porque las plantillas de los médicos del servicio público de salud están mermadas».

Las bajas cada vez son más largas y la mayoría tienen un trasfondo laboral / Pilar Cortes

Demora de pruebas

Como consecuencia, «se demoran las interconsultas, las pruebas complementarias y los tiempos de baja también se alargan. Es un problema multifactorial».

El profesional explica que el último cambio legal introducido ha supuesto un aumento de funciones y nuevas responsabilidades al medico inspector, que se sobrecarga más de lo que estaba y se le asigna el trabajo del órgano colegiado entre el mes 12 y 18 de la baja del trabajador «sin aumentar las plantillas, sin dar medios ni tiempo suficiente por paciente para hacerlo. Todo ello contribuye al aumento de la incapacidad temporal, que al agotar el tiempo máximo pasa a permanente y también la dispara". Los expedientes de incapacidad permanente se acumulan pues han pasado de los 13.000 al mes que había en 2016 a 24.000 ahora (dato estatal).

Así, afirma que una de las soluciones que propone el Gobierno es incentivar económicamente a los médicos de Primaria para que las bajas no sobrepasen el tiempo estimado de duración estándar.

Los expedientes de incapacidad permanente han pasado de 13.000 al mes que había en 2016 a 24.000 ahora a nivel estatal

Patronal

Añade que estamos en una situación en la que al empresario también se le exige mucho, pero se contrata a menos gente y se pide más a cada trabajador. "Eso nos está pasando factura a todos los niveles. Porque además los psiquiatras todo lo que sea problema laboral tampoco lo quieren ver, porque no son patologías psiquiátricas».

Y advierte de que lo que se pretende es hacer de los actos médicos, actos administrativos para demostrar la ineficiencia del INSS y que tomen el control las mutuas. «Si entra la patronal ahí ya se acaban todos los derechos del ciudadano y del trabajador», augura.

Las enfermedades relacionadas con huesos y músculos también causan muchas bajas. / Áxel Álvarez

La doctora María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familia y Comunitaria, indica que «desde la pandemia hay muchos problemas de salud mental en la población general y muchos condicionantes socioeconómicos de la salud, como es la presión fiscal sobre las empresas, que repercuten en el clima laboral. Es un problema multidimensional que finalmente termina afectando a toda la sociedad. También hay muchos empresarios afectados de problemas de salud mental».

"Hay muchos problemas de salud mental en la población general y muchos condicionantes socioeconómicos de la salud que repercuten en el clima laboral" Mari Ángeles Medina — Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

La realidad es que las bajas laborales siguen al alza y crecen en la provincia de Alicante a un ritmo de un millar cada mes. Según los últimos datos disponibles sobre incapacidad temporal publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se han iniciado 84.339 de enero a abril de 2025 (de 775.000 trabajadores protegidos, un 11 %). Es el periodo más reciente que recoge, frente a las 79.961 del primer cuatrimestre de 2024. Son 4.378 más, es decir, cada mes hay un millar más de las que había el año pasado en ese mismo tramo de tiempo. De mantenerse este ritmo, la proyección para 2025 es de más de 337.000 bajas frente a los 225.766 procesos de 2024.

El absentismo crece un 32 %

El absentismo por incapacidad laboral en la Comunidad Valenciana ha aumentado en un 40% y se sitúa en máximos históricos, tras crecer 1,5 puntos desde el 3,8% de 2018 al 5,3% en 2023.

En cuanto a la provincia de Alicante, la tasa ha incrementado del 3,6% en 2018 al 5% en 2023: es un 32 % más. Son datos de Marija Davcheva, responsable de proyectos de investigación en salud y absentismo laboral en Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social que protege a 632.410 personas trabajadoras en la Comunidad Valenciana de más de 40.000 empresas. En la provincia de Alicante son 184.430 empleados.

Davcheva pone el foco en los procesos de larga duración (trabajadores que encadenan más de una baja en un año), y en los repetidores. Precisamente, los procesos en vigor de larga duración (más de 365 días) son los que más han crecido durante los últimos años hasta llegar a duplicarse, pasando de 83.000 en 2018 a 167.000 en 2023 para el conjunto del país.

En la Comunidad Valenciana la cifra de bajas de larga duración (más de 365 días) ha crecido por encima de la media, ya que se ha multiplicado por 2,2 en el periodo hasta alcanzar las 15.800 en 2023.

Una gestión más eficaz por los servicios de salud Umivale Activa ha elaborado un estudio con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) cuyas conclusiones principales se presentarán Elche el 11 de septiembre en el salón de actos de Grupo Soledad (Parque Empresarial de Torrellano). Se ha invitado al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y al presidente de la CEV en Alicante, Joaquín Pérez. Desde esta mutua consideran «importante y urgente plantear medidas de actuación que contribuyan a mejorar la salud de los trabajadores y también a una gestión más eficaz y eficiente de los procesos de incapacidad por parte de los servicios de salud, junto a los demás actores implicados. Es fundamental avanzar en la mejora en los diagnósticos y condiciones conducentes a la prescripción de una baja y a la evaluación de la eficacia de los tratamientos de las diferentes enfermedades diagnosticadas, con el fin de conseguir alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en sus resultados». Sobre la tendencia creciente del absentismo durante los últimos años y el peso de los procesos asociados a repetidores, consideran que la promoción de la salud y un adecuado control de los procesos son clave para afrontar un problema que va a más.

El porcentaje de personas repetidoras (que tienen más de una baja en un periodo de 12 meses) sobre el total de población protegida para el total nacional asciende al 16,6% de los trabajadores, cifra que se ha incrementado un 55% desde 2018.

Estos trabajadores concentran el 69,6% de las bajas y el 64,5% de las jornadas perdidas, 12,6 puntos más que en 2018, siendo responsables de prácticamente de la totalidad del aumento del indicador de absentismo por incapacidad laboral en el periodo 2018-2023.

Repetidores

En la Comunidad Valenciana los repetidores suponen el 12,9% de la población protegida, por debajo de la media nacional, pero han registrado un crecimiento del 72% respecto a 2018, siempre según datos de Umivale. Por patologías, también las algias (dolores) y la salud mental suponen el 37,7% de los diagnósticos principales de mayor duración en estos pacientes cuyo seguimiento hacen las mutuas.

Los resultados del estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y siniestralidad en España señalan que está alcanzado máximos históricos en España, especialmente las bajas de larga duración (más de 365 días), que «está creciendo de forma preocupante. La repetición se configura como el principal elemento explicativo del incremento de la incapacidad temporal en los últimos seis años».

"La repetición se configura como el principal elemento explicativo del incremento de la incapacidad temporal en los últimos seis años» Marija Davcheva — Responsable de proyectos de investigación en salud y absentismo laboral en Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social

«Es urgente que los diferentes agentes implicados (empresas, trabajadores, INSS, mutuas, Servicios de Salud, inspección médica y de trabajo, etc.) adopten sin dilación medidas y actuaciones para promover un uso apropiado y eficaz de esta prestación que es fundamental preservar. La dinámica actual de la incapacidad laboral supone un reto para la sociedad española en su conjunto y requiere asimismo un esfuerzo colectivo en aras de mejorar la salud de los trabajadores, mantener la competitividad de las empresas y garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social».

El hecho de que hayan aumentado tanto las bajas y que sean de mayor duración pone sobre la mesa la cuestión de si la autoridad o la Inspección quiere ejercer algún tipo de control al respecto con instrucciones a los médicos. A los consultados no les consta que más de lo habitual. «Siempre nos llevan un control de las bajas y nos supervisan todo el año», concluye un facultativo de Alicante.