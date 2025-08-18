Playas de Alicante con el servicio retrasado en pleno agosto

“Aún no hay chiringuito, y es normal que si la gente quiere tomar algo se vaya a otra playa”. Elena Jiménez y Manuel Marco, bañistas habituales en La Albufereta, creen que la ausencia de quiosco este verano ha derivado en una afluencia menor en esta playa.

Tras alcanzarse la segunda quincena de agosto La Albufereta sigue sin chiringuito. Pese a la ampliación de temporada anunciada por el Ayuntamiento en enero para estos equipamientos, que podían estar instalados desde marzo, el arenal citado aún no cuenta con este espacio tras un retraso considerable que también ha afectado a las sombrillas y a las hamacas. Éstas fueron habilitadas en la segunda semana de agosto aunque a que su instalación, según el contrato firmado, debía de estar totalmente garantizada a fecha de 15 de junio en esta y otras playas del término municipal.

El caso de La Albufereta es el más destacado. Según Ernesto Jarabo, presidente de la Asociación de Vecinos, el servicio “ha llegado tarde y mal”, y señala “un balizamiento mal hecho, con cayucos pasando cerca de las motos de agua” y un muro sin reparar que ha provocado la pérdida de la bandera azul para este verano. Pese a que el contrato para reparar el muro fue formalizado en marzo, las obras aún no han comenzado.

Desde el Ayuntamiento, en cambio, vinculan el retraso del chiringuito con la obtención “del visto bueno del ingeniero a la propuesta”, ya que ha habido “falta de mano de obra para fabricarlo que han intentado suplir con alternativas no aceptadas por no adaptarse al pliego”. El consistorio “cree” que el quiosco podrá estar operativo “esta semana”.

El chiringuito de El Postiguet funciona desde el día 2 de agosto / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Los retrasos en las instalaciones afectan de forma destacada a los que explotan los servicios. En El Postiguet el chiringuito pudo abrir el 2 de agosto y el jefe del espacio, Manuel Calabuig, admite que “con el retraso las cosas no han ido demasiado bien”. Empezar con el servicio a mitad de temporada ha mermado las previsiones económicas de estos locales, tal como también ha ocurrido en Urbanova, donde el quiosco abrió el mismo día. “Queríamos abrir antes y trabajar toda la temporada, y evidentemente empezar a unas semanas del curso escolar nos ocasiona un problema”, dice uno de los encargados de este local a pie de playa.

No son las únicas quejas que llegan por los retrasos. Erica Valdés, que regenta el quiosco de prensa ubicado a la entrada de El Postiguet durante todo el año, señala que diversos bañistas “no entienden que las sombrillas se instalaran a mitad de julio”. Ana del Canto, usuaria de esta playa, critica la presencia de algas y también “la poca potencia con la que sale el agua de los lavapiés”, que según ella “deberían cambiarlos”.

Chiringuito y hamacas en la playa de Urbanova. / Pilar Cortés

Pese a los retrasos, no todos los bañistas se muestran disconformes. Eva Benito, que frecuenta la playa de Urbanova, reconoce que los servicios “han llegado tarde, pero están funcionando y la playa está mejor que otros años, aunque en julio no teníamos aún hamacas”.

Más crítica se muestra Carmen Martí, de la asociación de vecinos de Tabarca, isla que pertenece al término de Alicante que ve multiplicar la gente en sus playas durante el verano. Pese a esta irrupción previsible, las hamacas no llegaron hasta entrado el mes de julio, aunque la dirigente vecinal señala otras carencias como las pasarelas, “que están rotas y algunas son estrechas, desniveladas y con agujeros”.

Turistas en la playa de Tabarca. / Matías Segarra

Martí señala que han protestado y que están “a la espera de un cambio que puede llegar a finales de agosto”. Otra de las exigencias de los habitantes de la isla es el cambio de las duchas por lavapiés, ya que “muchos usuarios se duchan con champú y se forman embalses”. Según señala, desde el Ayuntamiento “nos dijeron que las cambiarían por lavapiés, pero solamente han puesto dos en lugar de cuatro, uno de ellos junto a una ducha que no han quitado y el otro a cambio de dos duchas desinstaladas. Que a estas alturas no haya suficientes lavapiés”, prosigue, “nos hace estar cansados, porque este año se ha hecho todo tarde y mal”.

En San Gabriel, donde la playa estrena su primer aniversario tras ser habilitada para el baño por parte del Ayuntamiento, la instalación de servicios no es la de las otras playas, dado su reducido tamaño. María José Ferrando, bañista, considera que el arenal “está bastante mejor a como lo estaba hace unos años, pero necesitamos que limpien más”, dice en referencia a la acumulación de algas en la arena. En esta playa cuentan sencillamente con pasarelas, lavapiés y socorrista con botiquín.

La playa de San Gabriel no cuenta con servicios de hamacas, sombrillas y chiringuito debido a su pequeña extensión. / Pilar Cortés

Por último, en San Juan, la situación de su playa es diferente debido a que este año no ha tenido que formalizar un nuevo contrato. El vigente se alarga desde 2022 y caduca este mismo año, aunque tiene posibilidad de prórroga de otro más. Esto facilitó que la actividad de los chiringuitos se alargara desde la primavera. Yolanda Gómez, gerente de uno de estos locales, explica que “desde el 1 de mayo estamos funcionando genial, mejor incluso que el año pasado, porque todo estaba a punto”, celebra.

Los bañistas, en general, se muestran satisfechos con los servicios ofrecidos. “La playa está fantástica, muy cuidada”, afirma Conchita Lozoya, veraneante procedente de Madrid. Elisa Díez, sin embargo, echa de menos “las pasarelas horizontales respecto a la playa”, que “impedían que nos hundiéramos en la arena y nos resultaba más cómodo para desplazarnos”, explica tras señalar, también, “que las sombrillas están cada vez más alejadas”.

Chiringuito en la playa de San Juan. / Pilar Cortés

Servicios

Según el lote del contrato de playas del Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Tabarca debe contar con 110 unidades entre sombrillas y tumbonas, La Albufereta con 26, El Postiguet con 362 y Urbanova con 54. Dentro del lote de Urbanova se incluye la playa de Agua Amarga, con 20 sombrillas-tumbonas, que no cuenta ahora con contrato propio y sus servicios se orientan más a potenciar la playa canina. Además, a Urbanova se le ha adjudicado quiosco con terraza, igual que El Postiguet y La Albufereta, aunque en esta última playa aún no se ha habilitado. En El Postiguet también hay espacios para taquillas y alquiler náutico.

Desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran que los retrasos en la adjudicación “se han debido a los plazos de la ley del contrato y a la complejidad del nuevo pliego”, sumado a su vez “a un error material del pliego que añadió 15 días al proceso y al apagón de abril, que sumó una semana extra de subsanaciones”, aseguran.

En el consistorio también señalan que “antes de Hogueras los contratos estaban firmados” y los retrasos “han sido debido a los propios adjudicatarios, que pagan canon desde el 20 de junio y a los que, lógicamente, les interesaba abrir cuanto antes”. Como compensación, la temporada de servicios se alargará hasta el 2 de noviembre “y la próxima podrán abrir desde el 15 de marzo”, detallan.