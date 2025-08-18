La provincia es un horno: Orihuela roza los 45 grados

La provincia de Alicante ha vuelto a ser un horno este lunes, sobre todo la Vega Baja y el Alto Vinalopó. La última jornada de la ola de calor, que ya el miércoles remite, ha dejado este lunes en Orihuelauna máxima de 44,6 grados y una sensación térmica que ha llegado a los 48. Una despedida a lo grande de la ola de calor tras una noche tórrida, quizá la más calurosa desde que hay registros en la provincia.

Así, a esta máxima de Orihuela le ha seguido, según la red de Avamet, Crevillent con 43,5, Bigastro con 43,4, Villena y Almoradí con 42,9, Albatera, Cox y Redován con 42,8, Hondón de las Nieves y Almoradí con 42,2, Aspe con 41,7 y Beneixama con 41,6 grados. Otras temperaturas destacadas, según la red de Aemet, se han registrado en Elche con 42 grados, Pinoso con 41,7, Novelda con 41,4, Alcoy con 40,7, Alicante con 39 y Xàbia con 39.

De esta forma, el lunes, con alerta naranja en el norte y roja en el sur de la provincia, se ha alcanzado el pico en las máximas de esta ola de calor provocada por una masa de aire africano.

Ahora el riesgo es que se produzca alguna tormenta en los próximos días, aunque no se espera que dejen lluvias relevantes en un principio.

Previsión para el martes y el miércoles

Según Aemet, para este martes se esperan intervalos nubosos. Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior norte. Así, las máximas se situarán en torno a los 35 grados.

Y el miércoles esperamos de nuevo intervalos nubosos. Posibles precipitaciones dispersas por la mañana; por la tarde, se esperan chubascos y tormentas en las sierras del norte, que podrían extenderse a otros puntos. Temperaturas en descenso o ligero descenso. Viento moderado del nordeste en el litoral y flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente este por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad.