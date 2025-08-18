Luz verde del Consell a las prácticas de universidades públicas y privadas en todos los hospitales de la provincia

El Consell ha hecho oficial la distribución de los hospitales de la provincia y de toda la Comunidad Valenciana para que tanto los estudiantes de las universidades públicas, como de las privadas, que imparten titulaciones sanitarias, puedan desarrollar sus prácticas.

El acuerdo alcanzado acaba con la exclusividad que tenían las instituciones académicas para formar a sus alumnos en determinados centros sanitarios y establece un sistema de preferencias para las universidades, con el objetivo de que sus estudiantes puedan ocupar el 80 % de las plazas docentes de los hospitales asignados, pero incluye la posibilidad de que la universidad de referencia "autorice la realización de prácticas a otras universidades públicas o privadas de la provincia de Alicante, en un porcentaje no superior al 20 % de la capacidad docente máxima".

Este complejo reparto llega cuando tan solo falta un mes para el inicio de las clases, después de un intenso año de negociaciones para poner fin al tortuoso conflicto académico por la carrera de Medicina en Alicante (UA), que ha recibido el aval judicial para seguir adelante, y en un curso clave, pues los alumnos de la UA tienen que hacer su formación clínica al comenzar el tercer curso.

Pese a que la Universidad Miguel Hernández (UMH) va a estrenar Enfermería, carrera ya consolidada en Alicante y el CEU Cardenal Herrera (lo que implicaría compartir espacios en los centros sanitarios para las prácticas), el Consell, que ha autorizado en tiempo récord la titulación, ha obviado en el convenio con validez hasta el curso 28-29, el lugar donde podrán hacer prácticas sus alumnos. Por el momento, Sanidad no ha dado explicaciones al respecto. De cualquier manera, existe la posibilidad de incluir adendas a lo largo de los próximos años.

Así, el acuerdo se ha hecho público una vez que la Generalitat ha cumplido con su compromiso de convertir a contrarreloj durante este año todos los centros sanitarios en universitarios para tener espacios suficientes para formar a todos los alumnos.

El presidente autonómico, Carlos Mazón, ha anunciado que en la Comunidad Valenciana se han acreditado a 14 hospitales que se suman a los 13 restantes que ya lo estaban y se han suscrito convenios con las siete universidades para "garantizar el acceso de los alumnos de Ciencias de la Salud en condiciones de equidad”. En concreto, en la provincia han adquirido esta consideración cuatro centros: el Hospital de Dénia; Virgen de los Lirios (Alcoy); Marina Baixa de la Vila Joiosa y Vega Baja de Orihuela.

El acuerdo alcanzado acaba con la exclusividad que tenían las instituciones académicas respecto a los centros sanitarios

Estudiantes de Medicina, en la Universidad de Alicante / Jose Navarro

Una universidad podrá autorizar prácticas a otras universidades públicas o privadas en un porcentaje no superior al 20 % de la capacidad docente máxima

El reparto

De este modo, según la distribución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la Universidad de Alicante tiene como centros preferentes para las prácticas de Medicina, los Departamentos de Salud de Alcoy, Marina Baixa, Dénia y Torrevieja, así como los centros de Salud Pública de Alcoy, Benidorm, Dénia y Orihuela.

Como centros complementarios, es decir las dependencias en las que podrán formarse como máximo un 20 % de los alumnos, están los departamentos de Salud de Alicante (Hospital General y San Juan), el de Elda, el Departamento de Salud de Elche Hospital General, el Departamento de Salud de Orihuela y los centros de Salud Pública de Alicante, Elche y Elda.

Por su parte, los estudiantes de la UMH de Medicina, Fisioterapia, Farmacia, Psicología y Podología y las titulaciones oficiales de postgrado tendrán prioridad para formarse en los Departamentos de Salud de Alicante (Hospital General y San Juan), Elche Hospital General, Elda y los centros de Salud Pública de Alicante, Elche y Elda. Para estos mismos estudios, el convenio fija como centros complementarios de Salud de Alcoy, Marina Baixa, Orihuela, Dénia y Torrevieja, así como los centros de Salud Pública de Alcoy, Benidorm, Dénia y Orihuela.

Por otra parte, los estudiantes de Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Óptica y Optometría y Logopedia de la UA seguirán, como hasta ahora, teniendo prioridad para hacer prácticas en los Departamentos de Salud de Alicante (Hospital General y San Juan), Elche Hospital General, Alcoy, Marina Baixa y los centros de Salud Pública de Alicante, Elche, Alcoy, Benidorm y Dénia. Asimismo, podrán hacer uso del 20 % del espacio restante en los Departamentos de Salud de Elda, Orihuela, Dénia,Torrevieja y los centros de Salud Pública de Elda y Orihuela.

Por su parte, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Nutrición y Dietética del CEU tendrá preferencia en la provincia solo el Departamento de Salud de Dénia y sus alumnos podrán ocupar un máximo del 20 % de las plazas docentes en los Departamentos de Salud de Alicante (Hospital General), Elche Hospital General, Orihuela, Torrevieja, Elda y Marina Baixa.

Los rectores de la UA y la UMH se reúnen con Mazón para abordar las pácticas de Medicina. / Jose Navarro