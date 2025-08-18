Un catéter que funciona como un GPS para tratar las arritmias en Alicante

La Unidad de Arritmias del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, integrada en el Servicio de Cardiología, ha incorporado instalaciones con tecnología de última generación para el tratamiento de arritmias, un problema que aumenta con el calor extremo o con la práctica de ejercicio físico sin control, entre otras causas.

La inversión asciende a 1,6 millones de euros y se ha destinado a ampliar espacios y a adquirir un nuevo equipo que permitirá introducir innovadoras técnicas para tratar al paciente y para realizar intervenciones más efectivas. Entre ellas, destaca la introducción de catéteres, a través de punciones venosas o arteriales femorales, que funcionan como un GPS y está localizado en todo momento, sin necesidad de radiología y con menor riesgo para el paciente, ayudando al especialista a determinar la localización exacta de la arritmia y visualizarla en un mapa en tres dimensiones.

Las nuevas infraestructuras ocupan 233 metros cuadrados, frente a los 50 m² previos, y suman dos salas de electrofisiología cardíaca de última generación para diagnóstico y tratamiento de arritmias, además del implante de dispositivos de electroestimulación cardíaca.

La Unidad de Arritmias pasa así de una única sala en planta baja a dos salas totalmente equipadas, ubicadas en una nueva zona de la segunda planta del edificio de hospitalización. El jefe del Servicio de Cardiología, Juan Gabriel Martínez, ha destacado que "el traslado de este dispositivo permite la cercanía a las áreas de críticos, hemodinámica y a los quirófanos, lo que permite el rápido traslado y movilización de pacientes complejos en el caso de que sea necesario”.

La tecnología

Las dos salas cuentan con equipos de angiografía digital monoplanos fijos y sistemas de navegación de última generación. La jefa de Sección, Alicia Ibáñez, señala: “estas dos salas de trabajo, que cuentan con la tecnología más puntera, facilitan la implementación progresiva de nuevos equipos y técnicas, y también nos ha permitido incrementar el número de procedimientos complejos que realizamos y superar los 850 procedimientos anuales, más de 450 estudios electrofisiológicos y más de 400 implantes de dispositivos. Esto supone duplicar nuestra actividad”.

Entre las novedades destaca la implantación de un marcapasos sin cables en la aurícula, una técnica que, según Ibáñez, “está estrenándose en la Comunidad Valenciana y es fruto de más de diez años de experiencia en marcapasos sin cables ventriculares; gracias a estas instalaciones y al mayor equipamiento radiológico, hemos podido tratar a un paciente con este nuevo dispositivo”.

Otra mejora es la posibilidad de realizar en un solo acto intervencionista dos técnicas: “la ablación de fibrilación auricular y el cierre percutáneo de orejuela, que evitará la anticoagulación crónica de estos pacientes”, añade.

La nueva infraestructura también incluye una sala amplia para la preparación y recuperación del paciente antes y después de las intervenciones.

La Unidad de Arritmias del Hospital Doctor Balmis de Alicante / INFORMACIÓN

¿Qué es una arritmia?

Las arritmias abarcan desde ritmos rápidos (taquicardias) o lentos (bradicardias) hasta localización auricular o ventricular. En la Unidad de Arritmias se realizan estudios diagnósticos y procedimientos terapéuticos de electrofisiología, así como la implantación de marcapasos, desfibriladores y resincronizadores.

Se clasifican según la complejidad: desde taquicardias supraventriculares hasta la ablación de fibrilación auricular, y la ablación de taquicardias ventriculares, que, aunque menos frecuentes, pueden reducir la mortalidad en casos graves.

La tecnología permite hacer un mapeo de las cámaras cardíacas con sistemas de navegación de última generación

Estas técnicas percutáneas usan catéteres que llegan al corazón por vía venosa o arterial, empleando energía de radiofrecuencia, crioterapia u otros métodos como la electroporación para eliminar tejido causante de la arritmia. Durante la intervención, se realiza un mapeo de las cámaras cardíacas con sistemas de navegación de última generación, según ha informado la Conselleria de Sanidad.

Ibáñez explica: “estos sistemas, con parches externos que generan un campo magnético, permiten que el catéter funcione como un GPS, sin radiología y con menor riesgo para el paciente, ayudando a localizar con precisión la arritmia y visualizarla en un mapa en 3D”.