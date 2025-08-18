Riesgo extremo por temperaturas máximas en la provincia de Alicante

El calor sofocante persiste este lunes en toda la provincia de Alicante con, además, dos avisos de riesgo: la Aemet ha decretado la alerta naranja y roja según la zona de la provincia; en el litoral sur prevalece la alerta roja con riesgo extremo por altas temperaturas mientras que el resto del territorio se mantiene bajo la alerta naranja (riesgo importante). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Máximas de 42ºC en la zona oeste del litoral sur de la provincia de Alicante. En el litoral norte de la provincia, Aemet ha marcado 39ºC de máxima, pudiéndose alcanzar también los 42ºC de forma local.

Desde el Ministerio de Sanidad se mantienen las recomendaciones que venían haciéndose estos últimos días durante la ola de calor y se recuerda extremar las precauciones y proteger a los grupos más vulnerables: personas mayores, embarazadas, menores de cuatro años, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol. El viento será flojo de dirección variable, tendiendo a sur y noreste durante las horas centrales.

En cuanto al día de ayer, las temperaturas más altas se registraron en Crevillent, concrteamente en El Realengo, que llegó a marcar los 43,5ºC según Avamet.

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana recomiendan que:

Cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas.

Bebe abundantes líquidos aunque no tengas sed.

Evita las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Come abundantes ensaladas, frutas y verduras.

Cuidado con el coche, no dejes a nadie dentro, tampoco a tu mascota.

Busca lugares frescos y a la sombra.

Cuida especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

No realices ejercicio físico intenso en las horas más calurosas.

Utiliza cremas protectoras adecuadas.

Riesgo de incendios forestales

A las altas temperaturas de este lunes se suma un riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana desde hace ya varios días. El calor persistente, la baja humedad y la vegetación seca crean un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades recuerdan que está prohibido encender fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas y piden máxima precaución para evitar la proliferación de incendios, que asolan los bosques de España durante esta ola de calor.

Noches tórridas

La provincia casi al completo tendrá temperaturas superiores a los 28ºC generando una sensación de térmica que impedirá conciliar el sueño a la gran mayoría de alicantinos y alicantinas:

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana recomiendan que:

Manténte en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

Hidrátate, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

Presta atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).

Vigila especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

El tiempo en Alicante

En la capital, los termómetros oscilarán entre los 27°C de mínima y 38°C de máxima. Las mínimas suben dos grados respecto al día de ayer, lo que también acompañará a una noche de bochorno con una sensación térmica que alcanzará los 40°C a las 22 horas. A primera hora de la tarde se espera un cielo algo nuboso, aunque no impedirá el calor sofocante. Aemet ha decretado hoy en la capital aviso rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas.

El tiempo en Elche

Elche se mantendrá hoy con mínimas de 26°C y máximas de 42°C . Alerta roja (riesgo extremo) debido a estas temperaturas, que marcarán unas de las máximas de la provincia durante el día de hoy. La sensación térmica llegará a alcanzar los 39 grados de madrugada, manteniéndose en unos 37°C sobre las 22.00 horas: bochorno que hará difícil conciliar el sueño en la ciudad ilicitana.

El tiempo en Elda

Aviso importante (naranja) por temperaturas máximas que siguen la estela de bochorno y 42°C en Elda. Las mínimas marcarán 24°C según la Aemet, lo que hará algo más ligeros los picos menos calurosos de la jornada en el municipio. Sin embargo, el bochorno no dará tregua por la noche y quien quiera dormir, tampoco podrá en Elda, con 29°C de sensación térmica.

El tiempo en Benidorm

Benidorm registrará temperaturas entre 26°C y 35°C, con sol durante todo el día. Aemet ha marcado hoy aviso rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas también en esta zona de la Marina Baixa. De madrugada se registrará una sensación térmica de 34°C sobre las 22.00, siguiendo la dinámica de bochorno nocturno.

El tiempo en Dénia

Alerta naranja en Dénia por riesgo importante debido a las altas temperaturas, con un mercurio que marcará 36°C durante el día de hoy y mínimas de 25°C. Por la noche, más bochorno con una sensación térmica de 35°C.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja verá cómo suben hoy las temperaturas y Aemet ha decretado también aquí alerta roja (extrema) por altas temperaturas. El mercurio oscilará entre los 25°C y 39°C, con cielos despejados y un ambiente húmedo que acentuará la sensación de calor durante la tarde y la noche: la sensación térmica será de 38°C a las 22.00 horas.

El tiempo en Orihuela

Orihuela estará durante la jornada de hoy en aviso rojo (extremo) por altas temperturas y, junto a Elche, marcará unas de las máximas más altas de toda la provincia: 24°C de mínima y 42°C de máxima en el municipio oriolano. Se recuerda extremar las precauciones. Por la noche, la sensación térmica no dará un respiro y marcará 35°C a las 22.00 horas.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy Aemet ha decretado hoy alerta naranja (importante) por altas temperatura.s Las mínimas marcarán 24°C mientras que las máximas serán de 41°C. Por la noche la sensación térmica se quedará en 26°C lo que también garantiza una "noche tropical" bochornosa.