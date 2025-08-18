Las temperaturas en Alicante disminuyen con el fin de la ola de calor

Respiro en el clima de Alicante para este martes. El final de la ola de calor trae consigo un clima más moderado a toda la provincia, que se aleja de las temperaturas extremas de los últimos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las máximas descienden desde los 42ºC del lunes hasta los 35ºC.

La brisa de dirección variable permitirá refrescar varios municipios después de unos episodios de calor intenso que han puesto en jaque a la provincia. Aemet prevé un día con nubes en el cielo y posibilidad de precipitaciones en algunas zonas del litoral sur.

Riesgo de incendios forestales

A pesar de que las temperaturas experimentan un descenso significativo, se mantiene riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana. El calor y la vegetación seca crean un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades recuerdan que está prohibido encender cualquier tipo de fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas y piden máxima precaución para evitar la proliferación de incendios, que asolan los bosques de España.

Noches tropicales

La provincia casi al completo experimentará temperaturas por encima de los 20ºC durante la madrugada, generando una sensación de térmica que dificultará el sueño, aunque menos intensa que la vivida el lunes. Quedan atrás las noches tórridas de la ola de calor, excepto en unos pocos municipios como Orihuela, donde el calor persiste al final del día.

El tiempo en Alicante

En la capital, los termómetros oscilarán entre los 24°C de mínima y 33°C de máxima y una suave brisa del proveniente del Mediterráneo refrescará el ambiente. Las temperaturas máximas experimentan un descenso de 5 grados respecto al lunes. Durante todo el día se esperan cielos ligeramente nublados.

El tiempo en Elche

Elche se mantendrá hoy con mínimas de 24°C y máximas de 35°C . El descenso de 7 grados de temperaturas máximas es uno de los más significativos de la provincia. Sin embargo, la sensación térmica permanecerá en máximas de 39ºC.

El tiempo en Elda

Las máximas en Elda experimentan un descenso de 8 grados, quedando en 34°C, mientras que las mínimas marcarán 21°C. La sensación térmica alcanzará los 37ºC durante el día, aunque la brisa desde el norte y sur refrescarán el ambiente.

El tiempo en Benidorm

Benidorm registrará temperaturas entre 24°C y 32°C, con cielos ligeramente nublados durante todo el día. Una brisa moderada desde el Mediterráneo, que variará en intensidad a lo largo del día, mantendrá las altas temperaturas a raya. La sensación térmica se mantendrá en máximas de 36ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia experimentará temperaturas mínimas de 23ºC y máximas de 34ºC, ligeramente más suaves que el lunes. Se esperan cielos cubiertos por la mañana y hacia la tarde, con menos nubes en torno al mediodía.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja las mínimas se mantienen en 25°C, mientras que las máximas caen hasta los 31°C, con cielos ligeramente nublados todo el día y una suave brisa desde el Mediterráneo. Sin embargo, el ambiente húmedo mantendrá la sensación térmica máxima en 40ºC.

El tiempo en Orihuela

Las temperaturas descienden hasta los 23°C de mínima y los 35°C de máxima en el municipio oriolano, aunque la sensación térmica alcanzará los 39ºC. Según Aemet, durante el mediodía hay una pequeña probabilidad de que se producan precipitaciones. Al final de la jornada el calor dejará una noche tórrida donde los termómetros marcarán por encima de 25ºC.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy las mínimas marcarán 21°C mientras que las máximas caen hasta los 34°C. Se esperan nubes al principio de la jornada, que podrán producir precipitaciones, y bruma en las últimas horas del día. Una suave brisa del norte refrescará el municipio.