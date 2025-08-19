Alicante pasa la segunda noche más tórrida de su historia

La ola de calor remite ya pero ha dejado una nueva noche tórrida en la provincia de Alicante. Y en la capital ha sido la segunda madrugada más calurosa desde que hay registros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Su observatorio ha registrado una mínima de 27,2 grados, solo superada por otra el 13 de agosto de 2022 con 28,6 grados, e igualando la registrada el 2 de agosto de 2017.

Así, ha vuelto a ser una noche ecuatorial o tórrida -no ha bajado de 25 grados- o tropical -no baja de 20 grados- en la práctica totalidad de la provincia, aunque sin llegar a los registros "infernales" -no bajan de 30- de la madrugada del lunes, cuando hubo mínimas de 32 grados por ejemplo en Tàrbena y El Castell de Guadalest.

Según los datos de Aemet, las mínimas más altas en la noche del lunes al martes han sido 27,7 en Benidorm, 27,2 en Alicante, 26,9, 29,7 en el Aeropuerto Alicante-Elche, 26,1 en Rojales, 26 de Pego, 25,3 en Orihuela y 25,1 en Xàbia.

Del mismo modo, según la red de Avamet, la mínima más alta ha sido en Finestrat con 28,1, Alicante (sede de la UA) con 28,1, Crevillent y Cox con 27,9, La Vila Joiosa, El Campello y Santa Pola con 27,8 y Torrevieja con 27,3 grados.

Desde Aemet en la Comunidad Valenciana han explicado que además de las mínimas muy elevadas, también la humedad ha sido muy alta y el viento flojo. Y todos esos factores combinados han dado lugar a un bajo confort térmico y una noche donde ha vuelto a ser muy difícil conciliar el sueño.

Un joven se refresca la cabeza este lunes en una fuente en Alcoy / Juani Ruz

Asi, han recordado que "cuando la humedad es muy alta, el mecanismo de enfriamiento del cuerpo por evaporación del sudor es poco eficiente y el ventilador tampoco actúa con la misma eficacia que cuando el aire está seco", por lo que el aire acondicionado ha sido la única "salvación" para los que disponen de esta instalación.

Llega inestabilidad

Tras una ola de calor interminable y extrema, la tercera más larga desde que hay registros según Aemet con 16 días a nivel nacional, a partir de este martes la provincia va a poder respirar con un calor más "normal" y entre el miércoles y el viernes hay una situación de inestabilidad por la que hay riesgo de lluvias, aunque en un principio no se esperan abundantes.

Y para este martes se mantiene el riesgo extremo de incendios forestales, con riesgo de tormentas secas cuyos rayos podrían generar algún incendio, mientras que para el miércoles en un principio se rebaja de nivel rojo a naranja.

La previsión para este martes es que las máximas no rebasen en un principio los 35 grados, un calor más "normal" tras los 45 grados que alcanzó por ejemplo Orihuela el lunes. Aemet espera en la provincia intervalos nubosos, con temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior norte. Y las mínimas se situarán entre los 21 y 24 grados, ya "solo" noche tropical.

Y para el miércoles volverán a haber intervalos nubosos, con posibles precipitaciones dispersas por la mañana, y por la tarde se esperan chubascos y tormentas en las sierras del norte, que podrían extenderse a otros puntos. Temperaturas en descenso o ligero descenso. Viento moderado del nordeste en el litoral y flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente este por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad. Así, el mercurio se situará entre los 20 y los 35 grados.