Caos en un vuelo con destino a Alicante: un británico acaba esposado tras sembrar el pánico en cabina

Lo que debía ser un tranquilo trayecto de vacaciones rumbo a la Costa Blanca terminó convertido en una escena de película. El vuelo LS491 de Jet2, que partía este lunes 18 de agosto desde Leeds Bradford con destino a Alicante, se vio obligado a dar media vuelta a los 45 minutos de despegar por culpa de un pasajero conflictivo.

Un viaje que se torció en pleno aire

Todo comenzó poco después del despegue. Según ha publicado el diario birtánico The Sun, un hombre de 30 años, natural de Doncaster, empezó a discutir de forma acalorada con otros viajeros. Según varios testigos, gritaba, insultaba y hasta retaba a pelear. La tensión fue creciendo mientras la tripulación intentaba calmar la situación.

Finalmente, el comandante tomó la decisión de regresar a Leeds y pedir apoyo policial. El avión aterrizó de nuevo a las 19:26, apenas 45 minutos después de haber partido.

Tensión en la cabina del vuelo con destino a Alicante

Durante el vuelo, varios pasajeros sacaron sus móviles y grabaron lo que estaba ocurriendo. En las imágenes, que después circularon en redes sociales, se aprecia el ambiente de tensión dentro de la cabina: algunos viajeros increpaban al hombre, advirtiéndole de que iba a ser expulsado, mientras otros le pedían que se calmara o que abandonara el avión de una vez.

La situación se volvió insostenible y el hartazgo era evidente. Cuando finalmente los agentes de policía subieron al aparato y redujeron al pasajero, el resto de ocupantes rompió en aplausos y vítores, celebrando el final de una escena que ya se había convertido en un auténtico calvario.

Multa, prohibición y retraso

El altercado no quedó ahí. El individuo fue arrestado bajo la acusación de embarcar en estado de embriaguez y se enfrenta ahora a sanciones judiciales. Además, Jet2 le ha impuesto una prohibición de volar durante seis meses como castigo ejemplar.

El vuelo, que tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, sufrió un retraso de casi cuatro horas. Finalmente despegó de nuevo hacia la Costa Blanca alrededor de las 23:00 horas.

El aeropuerto de Alicante, uno de los más transitados de España durante el verano, recibe a diario miles de pasajeros procedentes de Reino Unido. La interrupción del vuelo afectó a decenas de turistas británicos que esperaban comenzar sus vacaciones en la provincia.

Verano agitado en los cielos

Este suceso se suma a una lista cada vez más larga de incidentes en vuelos europeos durante la temporada estival. Las aerolíneas insisten en su política de “tolerancia cero” y recuerdan que los comportamientos disruptivos no solo ponen en riesgo la seguridad, sino que pueden costar detenciones, multas cuantiosas y largas prohibiciones de volar.

Lo ocurrido en el vuelo a Alicante es un recordatorio de cómo unas vacaciones soñadas pueden torcerse en cuestión de minutos. Lo que empezó como un trayecto rutinario acabó con un aterrizaje inesperado, un pasajero esposado y decenas de viajeros contando una anécdota que difícilmente olvidarán.

Y mientras el turismo sigue batiendo récords en la Costa Blanca, el verano en los cielos europeos parece estar más agitado que nunca.