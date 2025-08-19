"Dormir es imposible": así se vive el verano en Carolinas, el barrio con más densidad de población en Alicante

La intensidad del calor va por barrios. Si bien la sensación de bochorno está siendo generalizada estos días en todo el término municipal de Alicante, hay lugares en los que el sofoco aumenta debido a factores que van más allá de la temperatura. Es el caso de los barrios con más densidad de población.

Carolinas Altas lidera esta clasificación en Alicante. Con hasta 828 habitantes por hectárea en las zonas más pobladas, según el Estudio de Población y Vivienda elaborado por la Concejalía de Urbanismo de Alicante, determinadas partes del barrio llegan a multiplicar por ocho la densidad media de las zonas urbanizadas de la ciudad.

La estampa que se observa estos días en Carolinas y en sus alrededores refleja esta realidad. Los bares se convierten en refugio climático, las fuentes resultan un alivio y las zonas arboladas, demandadas por los vecinos, una auténtica necesidad. El mayor problema llega por la noche, cuando a pesar de que las temperaturas bajen el sueño es, en ocasiones, misión imposible.

“Llevo 73 años viviendo aquí y nunca he pasado tanto calor”, afirma María Jiménez, una vecina nacida en Granada que se trasladó a Alicante tras casarse y que admite que “en casa se nota aún más y sin el ventilador es imposible estar”. Además, lamenta que el aire de este aparato “sale caliente”, y comenta que no puede aprovechar su patio interior ante el bochorno generalizado.

Jiménez comparte una experiencia vivida por la generalidad de sus vecinos. “Dormir es imposible”. Belinda Melero también lo confirma. La vecina, que pasea esta semana “por primera vez con el abanico” por la calle, desconoce si en su barrio “hace más calor que en otros, pero que hace más calor que otros años es evidente”. Las noches, eso sí, se le hacen más difíciles. “Al dormir lo notamos más”.

Las noches de verano en el barrio Carolinas de Alicante obligan a salir a la calle: los bancos de las plazas se convierten en punto de encuentro vecinal. / Pilar Cortés

Coincide con ella Nicole González, que en los días con más bullicio nocturno por las calles, especialmente los fines de semana, se ve obligada a cerrar las ventanas para evitar el ruido. Es en ese momento cuando peor lo pasa. “No dormimos y ni si quiera los aires nos abastecen, este año el calor está siendo brutal”, afirma mientras toman un refresco en compañía en la terraza de un local.

Los bares, de hecho, son refugios frecuentes para huir del calor. Patricia Aparicio, que regenta un local entre la calle Primavera y General Espartero, nota “especial presencia a partir de las 12 del mediodía, cuando viene mucha más gente que fuera de verano”. Jenny Jiménez, dueña de otro bar en el barrio, afirma que cuando cambió “el ventilador por el aire acondicionado” empezó “a recibir más clientela”.

Los locales comienzan a recibir más clientes a últimas horas de la tarde y se alargan hasta la noche en esta zona, donde las segundas residencias no son habituales entre los vecinos y por tanto no se vacían en vacaciones. También se nota en la aglomeración de coches aparcados, que dificulta el estacionamiento en las zonas más concurridas.

Plazas como la del Sol, conocida popularmente como la Bola de Oro, son de las solicitadas entre los vecinos para tomar el fresco. Por este espacio pasea Agustín García, que también señala sus dificultades para conciliar el sueño. “Quien tiene aire duerme mejor, pero algunos nos tenemos que conformar con ventiladores. Ya sabemos que en Alicante hace mucho calor en agosto”, prosigue, pero "lo de este año no es normal".

Otras plazas cercanas, como la de Palmeretes (oficialmente plaza Castellón, ubicada en la parte baja del barrio) o la de Manila, ya situada en El Pla, en el límite con Carolinas Altas, son un reclamo para los habitantes de las zonas más densas de la ciudad, donde la mayoría no recuerda veranos como el actual. "Los últimos 15 días han sido los más duros, el verano pasado no fue tan caluroso", comenta Héctor Caro mientras Cristina Esteban, en un banco cercano, lamenta la falta de sombras. Y es que no solo la elevada densidad de población aumenta la sensación de bochorno.