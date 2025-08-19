La fachada protegida de un edificio histórico de Alicante, en proceso de derrumbe

Malas noticias para el patrimonio alicantino. El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado la posibilidad legal de derrumbar un edificio parcialmente protegido por el catálogo de protecciones.

Se trata, en concreto, del inmueble que se halla en el número 11 de la calle Segura, en el centro de Alicante. El edificio, diseñado por el histórico arquitecto Juan Vidal y erigido en 1934, está parcialmente protegido según el catálogo local, que pretende preservar su fachada de estilo racionalista.

Sin embargo, la realización de obras estos últimos meses ha generado preocupación entre los vecinos. En mayo, quien fuera vicealcalde de Alicante entre 2015 y 2017 en la etapa del tripartito, Miguel Ángel Pavón, registró un escrito ante la Concejalía de Urbanismo, dirigida actualmente por Rocío Gómez (PP), para preguntar por las posibles obras de demolición de este edificio. Tras el intercambio de dos instancias, el Ayuntamiento confirmó que la fachada podría ser derrumbada legalmente. Y este mismo martes los obreros que se hacen cargo de la obra han asegurado que “todo va fuera”, en referencia tanto al interior del edificio como a su fachada, aunque aseguran que no saben a qué se destinará el inmueble una vez sea reformado. Se espera, eso sí, que las obras no acaben antes de finalizar el verano.

Legalidad de la demolición

Volviendo al Ayuntamiento, según argumentaban en julio desde el consistorio en el escrito referido anteriormente, el 20 de noviembre de 2018 la Junta de Gobierno Local, ya con Luis Barcala como alcalde, se aceptó acordar el informe que dotaba de vigencia el Catálogo de Protecciones. Posteriormente, el 17 de junio de 2022 se acordó la suspensión de licencias para evitar “la desprotección a la que esta categoría de bienes quedaban sometidos”.

En este sentido, las licencias tramitadas anteriormente a la última fecha indicada serían legales, y es por esto que el edificio de la calle Segura se encuentra en fase de obras y sin que la fachada se vea protegida de manera obligatoria.

La fachada del edificio de la calle Segura, en el número 11, en fase de obras. / Pilar Cortés

Pavón, por su parte, situaba en su instancia el inicio de la vigencia de la protección del edificio en enero de 2017, cuando la versión actual del Catálogo de Protecciones se sometió a información pública con él como vicealcalde y concejal de Urbanismo. En aquel momento aún no se había concedido la licencia para llevar a cabo las obras en el inmueble, hecho que motivó a Pavón a solicitar la paralización de las reformas actuales, petición que el Ayuntamiento rechazó recientemente.

La fachada

La fachada que previsiblemente será derribada es de estilo racionalista y fue diseñado por Juan Vidal en 1934. Se trata del mismo arquitecto que se encargó de confeccionar la emblemática Casa Carbonell de la Explanada, el Palacio Provincial de Alicante (sede de la Diputación), el edificio que alberga el MARQ o el del Mercado Central.

Su verticalidad, su estilo característico y la historia que respira lo hicieron merecedor de ser introducido en el Catálogo de Protecciones de Alicante, dentro de la categoría de “patrimonio cultural”. Su protección, parcial, tiene como objetivo preservar especialmente la fachada, aunque según los trabajadores que llevan a cabo la obra será derrumbada y desde el Ayuntamiento defienden la legalidad de la operación por las razones explicadas anteriormente.

Según el Catálogo de Protecciones de Alicante, el edificio de la calle Segura número 11 tiene “su mayor interés en su imagen urbana, que contribuye a definir el barrio”. Es de titularidad privada y destaca por “la sencillez compositiva de su fachada introduciendo elementos de ornamentación en vuelos y cornisa”. También se ponen en valor sus “ventanas alargadas y voladizos en los laterales”. La fachada es, en todo caso, el principal elemento a proteger de este edificio, y hasta ahora se ha mantenido intacta. Actualmente está preservada por una lona de plástico transparente para evitar desprendimientos sobre los viandantes derivados de las obras.

Medidas recientes

Pese a la situación del edificio de la calle Segura, el gobierno local presidido por el alcalde Luis Barcala modificó el pasado mes de mayo dos ordenanzas consideradas “contradictorias” con la finalidad de “obligar a respetar” los elementos de valor en las fachadas de los edificios protegidos.

Este cambio se impulsó para impedir que las empresas privadas que desarrollan su actividad en estos inmuebles los puedan reformar o demoler externamente. La iniciativa fue de la propia Concejalía de Urbanismo para garantizar la originalidad de las construcciones y “evitar la posibilidad de que en el futuro puedan producirse actuaciones que deterioren o menoscaben el valor originario del patrimonio arquitectónico”.

Desde el Ayuntamiento no han aclarado cual será el uso futuro del inmueble que está siendo reformado en su totalidad en la calle Segura, dado que “no facilitan información de expedientes privados”.