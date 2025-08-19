Finaliza la alerta de emergencia por altas temperaturas en la ciudad de Alicante

Según ha informado el Ayuntamiento de Alicante, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado el fin de la alerta de emergencia por altas temperaturas en el término municipal.

Con esta decisión, desde la medianoche de lunes a martes 19 de agosto quedan canceladas las medidas excepcionales que se han adoptado desde el viernes hasta el lunes. Se mantienen, en cambio, las que tienen relación con el riesgo de incendios, como son la prohibición total de realizar actividades vinculadas al fuego como pirotecnias en los entornos rurales y partidas.

A su vez, se desconvoca el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), que se instauró el sábado por parte del alcalde de Alicante, Luis Barcala, para reforzar el dispositivo preventivo frente a la ola de calor en el municipio.

Las medidas comenzaron a aplicarse el día anterior, el viernes, con la activación del Plan Territorial de Emergencia Municipal (Ptema) ante la previsión de temperaturas extremas, con pronósticos de alcanzar los 30 grados.

La ola de calor motivó al Ayuntamiento a abrir durante más horas de las reglamentarias el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) este fin de semana para acoger personas sin hogar y que lo pudieran utilizar como refugio climático y como lugar para la higiene personal. En total, este fin de semana han sido atendidas 159 personas en este centro.

Por otra parte, la Concejalía de Parques y Jardines se ha dedicado a supervisar las zonas verdes, especialmente para prevenir el desprendimiento de ramas en árboles como los ficus, hecho que se suele dar en episodios de calor extremo. Las Concejalías de Turismo y de Seguridad también han extremado medidas y han hecho hincapié en la necesidad de evitar exponerse al sol y de realizar ejercicio en las horas centrales del día, además de la obligada hidratación.

El Ayuntamiento de Alicante ha agradecido a la población “el cumplimiento de las instrucciones dadas y la responsabilidad durante la alarma decretada”, y también ha felicitado a “todos los servicios municipales movilizados”, que según el consistorio han prestado un “servicio ejemplar”.

Se espera que las temperaturas en la ciudad desciendan ligeramente este martes, con máximas que no deberían alcanzar los 33 grados según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).