Los mayores de Alicante no se rinden: más protestas por el cierre del Centro de Día

En la segunda jornada tras el cierre del Centro de Día de Altozano, los mayores de Alicante no bajan los brazos y retoman las protestas. Antiguos trabajadores y usuarios del Servicio de Estancias Diurnas (SED), clausurado el pasado jueves, se movilizan para exigir al Ayuntamiento que recupere el programa.

De nuevo, más de medio centenar de personas se han dado cita, tras las cuatro movilizaciones de la pasada semana, en la puerta del ya cerrado Centro de Día de plaza América. "Este centro es mi vida. ¡No al cierre!" o "Barcala, dinero para atención diurna, no, pero para toreros, sí" eran algunos de los carteles que podían leerse entre los manifestantes.

Pese a que el Ayuntamiento anunció que ofrecería "soluciones individualizadas" a todos los usuarios del centro, tanto los mayores como el antiguo personal del SED rechazan esta fórmula: "Les ofrecen atención domiciliaria o el 'Menjar a casa', que son servicios que está muy bien, pero que no tienen nada que ver con lo que hacían aquí", comenta Julia Martínez, exempleada del centro. En este sentido, apunta que el espacio era un lugar de encuentro para una veintena de personas de la tercera edad, en el que no solo realizaban actividades, sino que les servía como un punto de socialización y les ayudaba a mantener una rutina y una vida activa. Cuestiones que, con las "alternativas" municipales no será posible mantener, ya que se llevan a cabo en el domicilio particular de cada individuo, en vez de en un emplazamiento común.

Por todo ello, reclaman una vez más la vuelta del SED, inaugurado hace más de 20 años, y piden que sea asumida con presupuesto municipal, para que los usuarios no pierdan los hábitos y beneficios que les reportaba el Centro de Día de Altozano.

