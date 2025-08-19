Las noches ecuatoriales y tropicales agravan el insomnio, la astenia y las enfermedades crónicas en Alicante

La acumulación durante este verano de noches ecuatoriales o tórridas en la provincia (las que no bajan de 25 grados) y las tropicales (no descienden de los 20) están pasando factura a la salud de los alicantinos.

Las consultas del médico dan prueba de ello: el insomnio, la astenia (debilidad física y mental) y las enfermedades crónicas se están viendo agravadas como consecuencia de que el descanso se está convirtiendo en una misión imposible sin aire acondicionado o sin ventilador. Y es que los sanitarios advierten de que la sensación térmica óptima para dormir tiene que estar en torno a los 23 grados.

Los niños, junto a las personas mayores de 65 años, vuelven a ser los más vulnerables ante las altas temperaturas. "Tienen mala calidad del sueño y como resultado están más irritables y más molestos, también tienen más dificultad para concentrarse o para atender a las recomendaciones de los padres", explica Martín Ferrando, pediatra del Hospital de Sant Joan, quien precisa que durante estas insufribles noches el aire acondicionado es necesario, mientras no sea directo, y recomienda ponerlo a 24 o 25 grados.

Precisamente, el calor asfixiante registrado tanto de día, como de noche, durante esta última ola, está teniendo su impacto en las atenciones médicas a los más pequeños. Los pediatras están siendo testigos de más niños que llegan con un ascenso térmico brusco o con diarrea, aunque resulta complejo discernir si estos efectos se desencadenan por un golpe de calor o por el inicio de un proceso vírico.

En los adultos, los facultativos también están corroborando cómo estas noches incómodas de despertares constantes por el calor están aumentando la sensación de cansancio, de mareo y los decaimientos, tal y como explica Hermann Schwarz, presidente del Colegio de Médicos de Alicante, quien destaca que lo necesario ante estos síntomas es necesario siempre descartar otras patologías.

Diabetes y salud mental

Es más, estos problemas que están viendo a diario los sanitarios también provocan alteraciones en los pacientes que están en tratamiento terapéutico, como son las personas con diabetes, con obesidad, o con trastornos de salud mental, según el doctor.

"Las noches tórridas empeoran el descanso en todos los aspectos y las tropicales tampoco dan alivio, todo ello unido a la sensación de humedad", agrega.

De hecho, un documento de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, en el que participa el Colegio de Médicos de Alicante, además de alertar de que por encima de los 29º se eleva en un 7 % el riesgo de infarto, también pone en evidencia que los eventos de calor extremo son especialmente relevantes en los pacientes a los que se administran fármacos antipsicóticos.

Según el estudio, estos fármacos disminuyen la capacidad de regulación del calor de forma fisiológica, así como la homeóstasis de líquidos (proceso por el cual el cuerpo mantiene un equilibrio constante entre la cantidad de líquidos que entra y sale), lo que se convierte en un factor de riesgo establecido para la admisión en urgencias hospitalarias por patologías relacionadas a los días de calor extremo.

De cualquier manera, con enfermedades previas o sin ellas, dormir mal, como está sufriendo estos últimos días la mayoría de los alicantinos por culpa del calor infernal, también altera los ciclos del sueño y complica que se entre en la fase REM, que es la más reparadora, tal y como han venido advirtiendo desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic). Los cambios de humor y el aumento de la tensión arterial también son efectos colaterales de la dificultad para descansar.