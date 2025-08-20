Barcala consigue el visto bueno de la Generalitat para el ajuste contable de Alicante

La Generalitat Valenciana da el visto bueno al Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Alicante. El gobierno local consigue así luz verde para el ajuste contable al que se ha visto abocado después de incumplir la regla de gasto en casi 30 millones de euros el pasado ejercicio. Una situación que derivó en un nuevo pacto entre el PP y Vox, y que, además, terminó costando el puesto al que fuera edil de Hacienda hasta el mes de junio, Toni Gallego.

En mayo de este mismo año, INFORMACIÓN adelantó que el Consistorio había incumplido la regla de gasto en algo más de 27 millones en el presupuesto general, además de un millón en el Patronato Municipal de la Vivienda y otro medio millón en el de Educación Infantil. En total, Alicante superó durante el 2024 el límite establecido en 29.630.489 euros.

Tramitación polémica

Como principal consecuencia, el ejecutivo local se vio obligado a aplicar un Plan Económico Financiero para solventar el desajuste contable. Un documento que la Junta de Gobierno aprobó por la vía de urgencia en el último día del plazo y que supuso una profunda brecha entre el PP y su socio habitual, el grupo Vox. En el documento, impulsado por el entonces concejal de Hacienda, Toni Gallego, se proponía renunciar a la rebaja del IBI pactada con la formación de ultraderecha para no tener que descartar proyectos propios ya comprometidos. Una decisión de la que los de Abascal no tenían constancia, por lo que exigieron el cese del edil popular, que terminó dimitiendo en el mes de junio para no ser "un impedimento" en las negociaciones con el PP.

Finalmente, después de que el alcalde, Luis Barcala, reconociese en una entrevista con este diario que había sido un error no hablar previamente con Vox, ambas formaciones acordaron recuperar la rebaja del IBI que había sido anulada unilateralmente, y otra decena de medidas compensatorias. Entre ella, destacaba externalizar la gestión de la Oficina de Atención a la Maternidad (que la izquierda tilda de medida "antiaborto" encubierta) o una aplicación progresiva de las ZAS, revisando el porcentaje de reducción de la superficie de ocupación de la vía pública.

El acuerdo del PP y Vox, al detalle Modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública en los términos acordados inicialmente, garantizando el mantenimiento de los compromisos adquiridos con otros grupos políticos. Revisión del proyecto de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) para su aplicación progresiva y reforzando previamente las medidas de control policial y revisando el porcentaje de reducción de la superficie de ocupación de la vía pública. Convenio con una entidad especializada para la gestión y ampliación de los servicios prestados por la Oficina de Atención a la Maternidad. Revisión y actualización de los contenidos de los planes municipales de Inclusión y de Juventud. Convocatoria de la Junta Local de Seguridad con Subdelegación del Gobierno, con acuerdo previo PP-Vox, para la abordar los problemas específicos de seguridad en la ciudad de Alicante. Elaborar y aprobar el Reglamento de Subvenciones, tal y como requiere el Interventor, por el que se establezcan los criterios para optar y conceder las subvenciones municipales, en base a los principios de transparencia, eficiencia y control de dichos fondos públicos. En tanto entra en vigor dicho Reglamento, ambas formaciones compartirán la información relativa a las subvenciones que se tramiten y concedan. Elaboración y aprobación de una ordenanza, diseñada por PP y Vox, para la agilización administrativa de las relaciones de ciudadanos y empresas con el Ayuntamiento de Alicante. Aprobación de declaración institucional para instar a las Cortes Valencianas a la modificación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para la calificación de Alicante como ciudad castellanohablante. Mejora de los mecanismos de concesión de las ayudas municipales de emergencia y de todo tipo de subvenciones de la concejalía de Bienestar Social, mejorando los recursos humanos y materiales, con el objetivo de que dichas ayudas atiendan de la forma más efectiva y rápida a las personas con el necesario arraigo en la ciudad de Alicante, implementando los mecanismos de control, seguimiento y efectividad en el tiempo de dichas ayudas. Elaboración de nuevos planes de divulgación del Observatorio de Medio Ambiente y del circuito cultural de los refugios antiaéreos de la ciudad de Alicante.

Tras ello, el asunto se trasladó al pleno municipal, que dio luz verde a la modificación de las cuentas para compensar el incumplimiento de la regla de gasto en un pleno extraordinario celebrado el 25 de junio. Posteriormente, el documento se trasladó a la Generalitat Valenciana, que es el órgano competente para dar el visto bueno al Plan Económico Financiero.

Ahora, según han confirmado fuentes municipales a este medio, el Consell ha otorgado ya su beneplácito para que el ajuste contable entre en vigor, estando activo en los ejercicios 2025 y 2026. Al margen de lo anterior, el establecimiento del citado plan contempla que el ejecutivo ya no podrá esperar a cerrar el ejercicio para presentar el balance de las cuentas, algo que viene sucediendo en torno a mediados del año siguiente al del presupuesto en cuestión. Con las medidas anunciadas, el gobierno local se verá obligado a presentar informes de seguimiento y control de las cuentas cada mes, de forma obligatoria.