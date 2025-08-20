Coasteering: el deporte único que convierte Alicante en atracción turística para los más aventureros

En España, la Costa Blanca es uno de los destinos turísticos preferidos para disfrutar de los meses más calurosos en la playa. Las aguas templadas y cristalinas del mar de Alicante permiten hacer frente a las altas temperaturas con un baño refrescante, para luego poder descansar a la sombra. Pero la provincia también ofrece experiencias costeras llenas de adrenalina a los turistas que buscan vacaciones intensas. El coasteering se ha hecho hueco en Alicante como un deporte idóneo para quienes anhelan la emoción de trepar una montaña y explorar terreno desconocido, sin necesidad de abandonar la costa.

¿Qué es el coasteering?

El nombre proviene de la unión de la palabras costa (coast) montañismo (mountaineering), ya que en la práctica es una suerte de montañismo costero, con matices. Esta actividad combina técnicas de diversos deportes como la escalada, natación o parkour para explorar zonas costeras de difícil acceso. Las localizaciones preferidas por sus aficionados son aquellas donde las olas se encuentran con la tierra y forman riscos, acantilados, cuevas, ensenadas y otros accidentes geográficos que convierten la actividad en un deporte de riesgo. La mayor parte de estos lugares son impenetrables tanto para personas que recorren a pie la costa como para quienes utilizan vehículos marítimos. Sólo los practicantes de coasteering, con su método de desplazamiento anfibio y su espíritu explorador, son capaces de alcanzar estos reductos naturales que ofrece la costa.

Este deporte supone un gran atractivo turístico, ya que presenta un desafío para los más atrevidos sin que deban desplazarse a montañas o localizaciones del interior. Sobre todo en verano, la playa es uno de los destinos vacacionales preferidos, pero no necesariamente implica tomar el sol sobre una toalla o chapotear en la orilla del mar. El coasteering ofrece la posibilidad de adentrarse en terreno desconocido y descubrir lugares a los que pocos han accedido antes, todo ello sin alejarse de la comodidad de la playa.

Localizaciones en Alicante

Las rutas turísticas de Reino Unido pubicitan el coasteering allí donde hay costas rocosas idóneas, pero España no tiene nada que envidiarles. El deporte está experimentando un aumento de popularidad y gana adeptos en el país gracias a localizaciones como Tenerife, Mallorca o Alicante. Para los ávidos trepadores y nadadores que buscan explorar terreno escarpado, las costas alicantinas se han convertido en un referente debido a su clima agradable y sus aguas cristalinas de profundidad media.

Villajoyosa : la playa del Torres y sus alrededores son uno de los destinos preferidos para los practicantes de coasteering, por sus tramos de escalada junto al mar, secciones de snorkeling y saltos de hasta 10 metros de altura.

: la playa del Torres y sus alrededores son uno de los destinos preferidos para los practicantes de coasteering, por sus tramos de escalada junto al mar, secciones de snorkeling y saltos de hasta 10 metros de altura. Altea : la zona de Mascarat presenta una ruta con senderos junto al acantilado, exploración de grutas marinas y enormes saltos al agua para los más atrevidos.

: la zona de Mascarat presenta una ruta con senderos junto al acantilado, exploración de grutas marinas y enormes saltos al agua para los más atrevidos. Xábia : las rutas de la zona ofrecen desde experiencias familiares hasta desafíos para los veteranos del deporte, con abundantes zonas para bucear y exploración de cuevas.

: las rutas de la zona ofrecen desde experiencias familiares hasta desafíos para los veteranos del deporte, con abundantes zonas para bucear y exploración de cuevas. Dénia

Precauciones y advertencias

El coasteering no es un deporte apto para todo el mundo. Si bien las zonas de agua menos profunda y terreno poco escabroso ofrecen rutas que son asequibles para los iniciados, la mayoría de las localizaciones requieren de una condición física adecuada y saber nadar. La presencia de actividades como la escalada, el salto o la natación conllevan una serie de riesgos a tener en cuenta antes de apuntarse a una experiencia de coasteering. Cada ruta es distinta, por lo que se debe consultar previamente a los organizadores para poder escoger en función de nuestras capacidades y limitaciones.

Las empresas que ofertan las rutas de coasteering facilitan el equipo de protección básico para llevar a cabo la actividad: cascos, chalecos y trajes de neopreno. Sin embargo, conviene utilizar un calzado cerrado y pensado para entornos mojados, agua para hidratarse y evitar un posible golpe de calor durante las secciones más intensas, y el protector solar, que nos puede ahorrar quemaduras o daños en la piel a largo plazo.

Con las precauciones adecuadas, el coasteering es una experiencia única y divertida que trae la aventura a las costas de Alicante, tanto para familias que buscan una experiencia más relajada como para quienes persiguen un auténtico reto.