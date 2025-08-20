Educación potencia la orientación a la FP en los institutos de Alicante

La Conselleria de Educación va a potenciar la orientación en los centros educativos para que los alumnos estudien Formación Profesional (FP), una de las enseñanzas que ya está entre las favoritas de los estudiantes, ya que la cifra de estudiantes que solicitan plaza bate cada año récords, mientras se estanca el número de los que apuestan por la universidad.

De hecho, para este nuevo curso la Generalitat ha ampliado hasta las 58.896 las plazas en la provincia (de las 55.330 plazas del 24/25).Este año, más de 30.000 alumnos han cotizado a la Seguridad Social, mientras se forman en empresas de Alicante.

En concreto, ha puesto en marcha "OrientaFP", una estructura de orientación profesional integrada en el sistema FP valenciano, con el objetivo de ofrecer un servicio homogéneo, especializado y coordinado en todo el territorio. La red agrupa a las comisiones colegiadas de orientación profesional de centros públicos con FP y a centros concertados que se sumen voluntariamente, según ha informado el departamento de José Antonio Rovira.

Ciclo FP de mecatronica en el IES Cavanilles de Alicante / Áxel Álvarez

Habrá atención directa al alumnado actual, potencial y egresado y colaboración con el tejido productivo local

Según Educación, la organización territorial se reparte en 20 áreas, cada una con un centro de referencia que coordinará las actuaciones de orientación profesional en su ámbito. Entre sus funciones destacan la atención directa al alumnado actual, potencial y egresado; la colaboración con el tejido productivo local y las agencias de desarrollo; el impulso de la orientación al emprendimiento y la elaboración de estudios sobre las necesidades del mercado laboral.

Estudiantes de FP del IES Gran Vía de Alicante / Héctor Fuentes

Personal para orientar

Para facilitar la ejecución de estas funciones, la Secretaría Autonómica designará personal docente experto y liberado, con amplia experiencia en FP y, preferentemente, en orientación profesional. Este personal coordinará el trabajo en su área, atenderá al público en la oficina de información y orientación, desarrollará proyectos intercentros y representará su área en el Consejo Territorial de Formación Profesional.

La iniciativa se enmarca en la implementación de la Estrategia Valenciana de Orientación Profesional, que guiará las actuaciones en materia de orientación dentro del sistema integrado de FP, y se desarrollará una vez que se publique la estrategia estatal.