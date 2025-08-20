Bomberos de Alicante en el incendio de León: "La gente se acerca para agradecernos el trabajo"

A primera hora de la mañana del martes una dotación de 153 bomberos de la Comunidad Valenciana llegó a León para combatir los incendios forestales que se están desarrollando en esta provincia. Actualmente, en el conjunto de España, hay contabilizados unos cuarenta fuegos activos, de los cuales la mitad han sido definidos por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, como “especialmente preocupantes”. Casi 400.000 hectáreas han ardido en sólo dos semanas según el sistema de satélites Copernicus, gestionado por la Comisión Europea.

Ante tal situación diversos profesionales han sido movilizados para trabajar en las zonas afectadas. Y es en este contexto que una treintena de bomberos alicantinos, 21 del Consorcio Provincial de la Diputación y 10 del Ayuntamiento de Alicante, se han instalado junto a otros de la Comunidad en la pequeña localidad leonesa de Rabanal del Camino para instalar y desplegar sus medios y establecer su campamento base.

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante participan en el operativo contra un incendio forestal desarrollado en la provincia de León. / INFORMACIÓN

Mariano Caballero, suboficial del Consorcio, relata que han sido asignados para trabajar en el flanco este del incendio de Yeres, en la misma provincia, a través de un dispositivo que actúa en los distintos puntos del flanco. Trabajan con cuatro autobombas y dos unidades de jefatura y el dispositivo de la Comunidad Valenciana lo integran el resto de consorcios provinciales, los de los ayuntamientos con profesionales propios y los bomberos forestales de la Generalitat.

“Tenemos cierta experiencia en estos casos, por desgracia, y seguimos la dinámica que hemos seguido en otras ocasiones”. Mariano Caballero detalla que los incendios que están intentando sofocar “tienen una envergadura, unos perímetros y unas superficies muy grandes”, por lo que “requieren mucha organización y mucha logística para mover los dispositivos”.

En este sentido, el suboficial considera que se han movido “con agilidad”. Lo que más se les está requiriendo a los profesionales son acciones como “atacar frentes, perimetrar o la apertura de fajas con bulldozer”, dice en referencia al despeje de vegetación de la zona para frenar la propagación del fuego. Este miércoles, donde el frente está más activo, “se está atacando con línea de agua y líneas de defensa”, precisa.

El tiempo que pasemos trabajando en la zona dependerá de las condiciones del incendio Mariano Caballero — Suboficial del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante

Sobre el tiempo que pasarán trabajando en la zona, Caballero explica que “eso dependerá de las condiciones”, aunque añade que “entre el martes y el miércoles han mejorado mucho por los cambios de temperatura”. El relevo, en principio, está previsto para el jueves por la noche, pero están pendientes de la evolución. “Veremos cómo va”.

Por lo que hace a las particularidades de este fuego, el suboficial del Consorcio Provincial destaca que “los terrenos son distintos a los que trabajamos en nuestra zona”, aunque “quizá lo más diferente es que hay otros incendios próximos que condicionan nuestro trabajo y suponen una dificultad añadida”. Pese a ello, “nos sentimos muy bien y perfectamente acogidos, la gente se acerca continuamente a agradecer nuestro trabajo”.

En un sentido similar se expresa José Ignacio Amat, sargento de bomberos del Ayuntamiento de Alicante, que se enfrenta al fuego desde el mismo punto y ve cómo “la gente que vive en la zona nos agradece continuamente la labor”. Según explica, “los habitantes de estos pueblos defienden sus casas y tienen una forma de ver la vida muy diferente a la nuestra: aquí ellos intentan resolver sus problemas por sí solos y luchan de manera muy terca”.

Desde nuestro punto de vista es una situación más, desde el punto de vista de la población es muy diferente José Ignacio Amat — Sargento de bomberos del Ayuntamiento de Alicante

Este profesional destaca “la empatía” desarrollada con los vecinos y aclara, preguntado por el nivel de trabajo, que “una emergencia no se puede evaluar hasta que no finalice”. “Desde nuestro punto de vista es una situación más, desde el punto de vista de la población es muy diferente”, explica recordando la gran cantidad de fuegos declarados en la zona.

En esta situación, “no nos queda más remedio que darlo todo, que es lo que estamos haciendo”, dice antes de señalar que este episodio lo están viviendo “con intensidad”. En cuanto a las labores, Amat comenta que se dedican a “identificar zonas de riesgo diariamente para aplicar medidas como contrafuegos, fuegos técnicos, ataques técnicos, desde el aireo enfriamiento y protección de poblaciones en una zona muy rural, porque estamos en un bosque muy denso y debemos proteger a las poblaciones y a las pequeñas zonas urbanas existentes".

Este trabajo, “totalmente multidisciplinar”, continuará en las próximas horas a la espera de que las condiciones meteorológicas faciliten una situación que se ha complicado exponencialmente en los últimos días. Preguntados por si se trata de la experiencia profesional más difícil vivida hasta ahora, ambos cargos recuerdan que, pese a las adversidades actuales, les cuesta imaginar un episodio más complicado que el que se vivió tras la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

Relevos

Desde el Ayuntamiento de Alicante han anunciado el envío de un nuevo contingente de Bomberos a Castilla León para relevar a los 10 efectivos que trabajan en el entorno de Yeres. Los profesionales han partido este miércoles a las 10 de la mañana y forman parte del SPEIS, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del consistorio.