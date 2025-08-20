Las tartas de queso más deseadas de Alicante llegan a Plaza Mar 2

En los últimos años, la tarta de queso ha dejado de ser un simple postre para convertirse en todo un reclamo gastronómico: lo que antes era una opción más en la carta, hoy es protagonista absoluta en restaurantes, redes sociales y obradores especializados. Y es que hoy, contamos con una nueva generación de cheesecakes que han redefinido el estándar: más cremosas, más intensas, más fotogénicas… y, sobre todo, más deseadas. En este contexto nace GOZO, una marca alicantina que ha sabido interpretar este momento a la perfección, creando una propuesta que ha conquistado paladares.

Con una identidad clara y un enfoque centrado exclusivamente en las tartas de queso artesanas, GOZO ha logrado posicionarse en poco tiempo como uno de los proyectos gastronómicos más reconocidos de la ciudad. Su primer local en pleno centro de Alicante (Avenida Alfonso El Sabio 4, junto al Mercado Central), ha sido un éxito desde su apertura, con colas frecuentes, miles de visitas y presencia constante en redes sociales.

Su primer local se encuentra en pleno centro de Alicante, en la Avenida Alfonso El Sabio. / INFORMACIÓN

Cheesecakes, el centro de la experiencia

La clave de GOZO está en su especialización. No es una pastelería tradicional ni una cafetería con variedad de dulces. Aquí, todo gira en torno a la tarta de queso, tratada con mimo y con una clara apuesta por la calidad del producto. El resultado es una receta única: tartas con corazón fluido, textura extremadamente cremosa y sabores bien definidos.

Actualmente, la marca ofrece una gama de sabores pensada para distintos tipos de paladar. Desde las versiones tradicionales, en dos intensidades —una más suave y otra más intensa para los más "queseros"—, hasta propuestas más originales como la cheesecake de Nutella, la de Lotus, de irresistible chocolate blanco o la de pistacho ibérico, que se ha convertido en una de las más populares entre los fieles a la marca.

A esta carta se suman ahora dos novedades que están generando mucha expectación. Por un lado, el Chocolate Dubái, una combinación perfectamente equilibrada de pistacho, su característica pasta kataifi y chocolate, con matices profundos que, sin ser excesivamente dulce, remite a sabores más exóticos; por otro, la divertida Happy Hipo, una cheesecake pensada para los más golosos, con un guiño a los sabores dulces de la infancia.

El nuevo stand de GOZO en Plaza Mar 2 ofrece tanto porciones individuales (desde 5,50 €) como tartas enteras para hasta 10 y 12 personas, lo que permite disfrutar de su propuesta en cualquier ocasión: desde un capricho puntual hasta celebraciones familiares o con amigos.

Una receta única: tartas con corazón fluido y textura extremadamente cremosa. / INFORMACIÓN

Obrador artesano

Todas las tartas de GOZO se elaboran de forma artesanal en un obrador ubicado en Alicante. La producción es diaria, utilizando ingredientes seleccionados y cuidando cada detalle, desde la base hasta el horneado. Esta filosofía, unida a una imagen cuidada y una fuerte presencia en redes sociales, ha convertido a GOZO en algo más que una pastelería: es una marca con identidad, reconocible y cercana.

El proyecto ha sido bien recibido tanto por el público local como por visitantes, y ha llamado la atención de distintos creadores de contenido. Entre ellos, destaca la visita de la influencer alicantina Alicante Street Style o el popular Cenando con Pablo, uno de los foodies más seguidos del país, que calificó la experiencia como una de las mejores tartas de queso que ha probado. Su vídeo sobre GOZO superó las 500.000 visualizaciones, llevando más allá el alcance de la marca.

Nuevo stand en Plaza Mar 2: más cerca, misma experiencia

Tras consolidarse en el centro de la ciudad, GOZO da un paso más y ya cuenta con un segundo punto de venta: un stand en la primera planta del Centro Comercial Plaza Mar 2. El espacio, diseñado para la venta directa, mantiene la esencia de la marca y acerca su producto estrella a una nueva zona de Alicante, con un alto tránsito y un perfil de cliente muy diverso.

Durante su apertura, celebrada hace pocos días, GOZO regaló 150 porciones a los primeros visitantes, generando largas colas y muchas sonrisas. Si te lo perdiste, ahora es el momento perfecto para acercarte y descubrir por qué sus cheesecakes se han convertido en todo un fenómeno.

Durante su apertura, celebrada hace pocos días, GOZO regaló 150 porciones a los primeros visitantes. / INFORMACIÓN

Parada obligatoria para los más golosos

GOZO no es una tendencia pasajera. Es un ejemplo claro de cómo una propuesta especializada, bien ejecutada y conectada con su entorno puede crear comunidad y fidelidad. La tarta de queso ha encontrado en Alicante un nuevo hogar, y su éxito demuestra que, cuando se hacen bien las cosas, no hace falta complicarse: basta con un producto honesto, de calidad y bien presentado.

Puedes seguir a GOZO en Instagram (@quierogozo) para enterarte de todas sus dulces novedades.