Sin noticias de los pisos turísticos en el edificio de 80 Mundos en Alicante

Un mes y medio después de que estallara la polémica, el Ayuntamiento de Alicante sigue sin tener constancia de ninguna petición de licencia para abrir apartamentos turísticos en el edificio donde todavía se ubica 80 Mundos. La histórica librería anunció su traslado forzado por la venta del inmueble a un fondo que pretendía convertirlo en un alojamiento temporal, sin embargo, nada se sabe de dicho proyecto.

Fuentes municipales han indicado este martes que la Concejalía de Urbanismo no es conocedora de ninguna solicitud de licencia en el número 14 de la avenida General Marvá. No obstante, aseguran que es "difícil" poder "afirmar con rotundidad" que no se haya registrado dicha petición porque "se presentan cientos de instancias al día".

De confirmarse que los nuevos propietarios del edificio no han registrado dicha petición, el inmueble se vería afectado por la moratoria para nuevas licencias aprobada recientemente por el Consistorio. Esta suspensión, pensada inicialmente para Viviendas de Uso Turístico, se extendió a los bloques completos de apartamentos vacacionales precisamente tras darse a conocer la situación de 80 Mundos.

Pese a ello, desde la librería ya han comenzado los trámites para su traslado definitivo a las instalaciones que ahora ocupa Pynchon & Co, algo para lo que los dueños del local han iniciado una campaña de "crowdfunding" (financiación mediante microaportaciones individuales) con el objetivo de sufragar los gastos imprevistos. Por el momento, se desconoce la fecha exacta del cambio de emplazamiento, así como si ambos establecimientos estarán cerrados simultaneamente en algún momento.

La moratoria, al detalle

La decisión de ampliar la moratoria aplicada a Viviendas de Uso Turístico para que alcanzase también a los bloques fue anunciada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, a principios del mes de julio. En la práctica, esta medida supone la suspensión de licencias, declaraciones responsables y cualquier otro título habilitante necesario para convertir viviendas o edificios en bloques turísticos. Además, afecta a la emisión de certificados de compatibilidad y cédulas de garantía urbanística. Tras el anuncio, el gobierno local dio luz verde a la propuesta en un pleno extraordinario a finales de julio, entrando en vigor las restricciones el 25 del mismo mes, día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La suspensión de licencias urbanísticas se enmarca dentro de una figura legal recogida en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana. Según expertos juristas, la moratoria se estructura en dos fases: una primera de un año de suspensión cautelar, durante la cual no se podrán conceder licencias ni certificados de compatibilidad; y una segunda, de un año más, que se activa si el Ayuntamiento inicia la tramitación del documento de modificación puntual del planeamiento urbanístico. Esta modificación, que deberá estar justificada técnica y jurídicamente, puede ser aprobada directamente por el Consistorio si se considera una regulación pormenorizada del uso del suelo, lo que agilizaría los plazos. En caso contrario, deberá aprobarse con el visto bueno de la Generalitat Valenciana.

Mientras dure este proceso, que una vez iniciada la tramitación del nuevo documento podrá extenderse por el tiempo necesario, los promotores que no hayan iniciado los trámites antes de la entrada en vigor de la moratoria, como podría ser el caso de la empresa que compró el edificio de 80 Mundos, verán congelados sus planes. Aún así, aquellas empresas que quieran poner en marcha una solicitud para un apartamento o un bloque turístico deberán cumplir con ambas normativas, tanto la antigua como la nueva que se encuentra en tramitación, siempre y cuando se haya expuesto al público el proyecto, un escenario complicado.