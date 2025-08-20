Premios al mejor periodismo sociosanitario
La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana reconocerá con 3.000 euros al mejor artículo y trayectoria profesional en la Comunidad Valenciana
La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) celebra su novena edición de los Premios de Periodismo Sociosanitario que reconocerán el Mejor Trabajo y la Mejor Trayectoria profesional en la Comunidad Valenciana con una dotación de 1.500 euros para cada una de las dos categorías. El plazo para presentar las candidaturas acaba en octubre.
La primera categoría premiará el mejor trabajo periodístico de prensa, radio, televisión o Redes Sociales, en cualquier formato del género informativo, ya sea en medios impresos o digitales, que trate sobre temas relacionados con el ámbito socio-sanitario, publicado hasta octubre de 2025 en cualquier medio de la Comunidad Valenciana originalmente en castellano o valenciano. Los trabajos que participen deberán enviarse mediante correo electrónico a comunicacion@adscv.com.
La segunda categoría reconocerá la trayectoria profesional de un/a periodista de constatada independencia y compromiso con la idea de servicio público, que constituya un ejemplo y merezca ser destacado/a por su trayectoria en el sector socio-sanitario y en el campo de la salud.
El jurado y los criterios de valoración
Estos premios quieren reconocer e incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y el rigor en el tratamiento de los hechos de profesionales de la información que trabajan y publican de manera regular sobre asuntos socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana.
El jurado de los VIII Premios Periodismo Socio-Sanitario estará compuesto de cinco periodistas de acreditada experiencia y prestigio en la Comunidad Valenciana; Vicente Ordaz, presidente de la Corporación Audiovisual de la CV, Elvira Graullera, Delegada de Europa Press en la Comunidad Valenciana; Adolfo Ibarra, delegado de la Agencia EFE en la Comunidad Valenciana, junto a Salvador Enguix, y Silvia Aucejo y Paco Miguel, ganadores en la edición del pasado año de los premios a la trayectoria profesional y al mejor trabajo periodístico, respectivamente.
Para seleccionar el trabajo premiado, el jurado valorará el interés informativo, la calidad narrativa de la historia, la investigación propia, el rigor en el tratamiento de los hechos, la independencia, la originalidad y la contribución del trabajo en el periodismo y la sociedad.
El fallo del jurado y la gala de entrega de los galardones tendrá lugar durante el mes de noviembre de 2025.
Las bases de la convocatoria de los premios están en la web de la ADSCV.
