El PSOE solicita la licencia de demolición del edificio protegido de la calle Segura en Alicante

La demolición prevista de la fachada del edificio del número 11 de la calle Segura de Alicante, que se encuentra en el catálogo de protecciones, ha hecho reaccionar al principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante. El PSOE, a través de la concejala Trini Amorós, ha solicitado al consistorio la “copia de la licencia de demolición del edificio”.

Esta solicitud se traslada ante la preocupación por el futuro derrumbe de la fachada del edificio mencionado, que se encuentra en el Catálogo de Protecciones debido, precisamente, al carácter histórico de su revestimiento. En concreto, el edificio fue diseñado por el famoso arquitecto Juan Vidal, el mismo que se encargó de erigir la Casa Carbonell, el palacio provincial de la Diputación, el MARQ o el Mercado Central de Alicante.

El edificio, que data de 1934, será internamente reformado y la fachada no sobrevivirá a estas obras. Así lo confirmaron a INFORMACIÓN los trabajadores que se encargan de la reforma. Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Alicante se entiende que la demolición encaja con la legalidad, ya que en noviembre de 2018, la Junta de Gobierno Local, ya con Luis Barcala como alcalde, aceptó acordar el informe que dotaba de vigencia el Catálogo de Protecciones y posteriormente, en junio de 2022, se acordó la suspensión de licencias para evitar “la desprotección a la que esta categoría de bienes quedaban sometidos”.

Por ello, las demoliciones tramitadas antes de junio de 2022 serían legales, y es por eso que el edificio de la calle Segura podría ser legalmente desposeído de su fachada, según las razones que el Ayuntamiento expuso ante una instancia ciudadana presentada por quien fuera vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo entre 2015 y 2017, Miguel Ángel Pavón, en la etapa del tripartito que integraron PSOE, Guanyar y Compromís. En aquella instancia el consistorio aseguraba que la solicitud de demolición del edificio corresponde al 11 de diciembre de 2019.

Recorrido

La aprobación inicial del Catálogo de Protecciones en el pleno Ayuntamiento de Alicante se llevó a cabo en septiembre de 2020. Esta aprobación fue provisional, dado que debía de contar con el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, ahora en manos de Vicente Martínez Mus (PP) y en aquel momento con la Generalitat en manos del Botànic.

El 30 de junio de 2022, también en sesión plenaria, se suspendieron las licencias de demolición en edificios incluidos dentro del Catálogo de Protecciones, entre los cuales figura el del número 11 de la calle Segura, a través de una moratoria que caducaba en 2024. Más adelante, en marzo de este último año, el Ayuntamiento anunció la solicitud al Consell para garantizar “la limitación de actuaciones urbanísticas en los inmuebles” presentes en el Catálogo para que estos bienes continuaran protegidos.

Sin embargo, la aprobación definitiva continúa pendiente desde septiembre de 2020, cuando se aprobó inicialmente el catálogo de protecciones. La Generalitat trasladó en febrero de 2024, tres años y medio más tarde, las subsanaciones necesarias para aprobar definitivamente el catálogo, pero éstas aún no se han llevado a cabo.

Críticas

Trini Amorós, concejala del PSOE, considera que “el Ayuntamiento ha puesto parches como la moratoria en lugar de centrarse en llevar a cabo la voluntad del pleno y proteger nuestro patrimonio”. Define, a su vez, como “una auténtica barbaridad que desaparezca ese edificio por el valor de la autoría”, dice en referencia a Juan Vidal, “uno de los arquitectos que ha contribuido a la fisonomía actual de la ciudad y porque está en una calle cuya arquitectura es 90 % racionalista”. Según Amorós, “con la pérdida de este edificio se perdería la capacidad de entender el crecimiento de la ciudad en esa época a través de la arquitectura”.

Por último, desde el PSOE entienden que “si la licencia es anterior al 2020 la demolición es legal, pero nos preguntamos como se puede demoler un edificio protegido desde hace cinco años”, dice la concejala, que acusa al consistorio de “falta de diligencia”.

La edil ha solicitado la licencia de demolición, aún no facilitada, para comprobar su “legalidad” y afirma, por otra parte, que “aunque una licencia sea anterior, si desde Urbanismo se protege un edificio posteriormente en el catálogo de protecciones su protección queda garantizada según lo que indique en la ficha”, concluye para criticar el retraso en la aprobación definitiva del catálogo.