Los facultativos se revuelven contra el refuerzo de las tardes en los centros de salud: "haremos jornadas de 13 horas"

La reorganización de la Atención Primaria impulsada por la Conselleria de Sanidad, que implicará reforzar la agenda por las tardes en los centros de salud y que la asistencia de los sábados por la mañana se concentre en los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC), donde se ven las urgencias, se ha topado con el rechazo de los facultativos.

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ya baraja medidas judiciales y movilizaciones contra la decisión del Ejecutivo del PP porque esta modificación implicará que el personal de enfermería y de medicina tenga que hacer jornadas de 13 horas al menos un día por semana (quitando la hora para comer).

Esos cambios están previstos a partir del 1 de octubre y de enero a junio y de septiembre a diciembre, tras haber constatado Sanidad que los sábados por la mañana la actividad de los centros de salud no tiene que ver con la atención programada usual, sino con la de atención a demanda de la urgencia. Por ello, los facultativos y de enfermería, que venían prestando jornada ordinaria de mañana en sábado, pasarán a prestar esta franja horaria en calidad de jornada complementaria de guardia. Así, las jornadas que realizaban los sanitarios los sábados por la mañana (unas 8 o 9 al año) se van a sustituir por la prestación del servicio (en equivalencia de horas) de lunes a jueves en jornadas de tarde.

Frente a ello, el Sindicato Médico ha tachado de "tomadura de pelo" que se pase de una jornada de 7 horas de un sábado a una jornada, en caso de que se realice dicha recuperación de la misma en jornada de 5 horas de tarde (hasta ahora cuando trabajan de tarde no trabajaban de mañana), la misma pase a ser de 12 horas, con un intervalo de 1 hora, lo que supone en la práctica, 13 horas.

"La calidad de la atención se verá afectada porque los facultativos estarán más cansados después de ver a 40 pacientes en una mañana y 35 en una tarde", lamenta María José Gimeno, vicesecretaria general del CESM-CV,

Las críticas no se quedan ahí. Los facultativos también rechazan que la medida de Sanidad vaya a favorecer la conciliación familiar, como defiende la Administración autonómica y recuerdan que el artículo 15 del Decreto de Jornada se establece un calendario de trabajo de periodicidad anual y no existe ningún motivo de los contemplados en el mismo para su cambio a fecha 1 de octubre, como ha anunciado el departamento de Marciano Gómez.

En este contexto, el Sindicato Médico ve más lejos poder contar con la jornada de 35 horas semanales: "Nos queda meridianamente claro que la Conselleria no tiene ninguna intención de instaurar las 35 horas en el 2026, ya van dos promesas incumplidas al respecto, primero la del 2025 y ahora la del 2026".

Pacientes en un centro de salud de Alicante en imagen de archivo. / Alex Domínguez

Las instrucciones de Sanidad

Para poner en marcha esta reorganización, la Dirección General de Atención Primaria va a determinar qué centros de salud permanecerán abiertos los sábados por la mañana para ampliar los puntos de atención sanitaria y el horario de los PACS/PAS. Entre las instrucciones que han dado ya a los departamentos de salud para que tengan lista su programación antes del 1 de septiembre, Sanidad ha establecido que el tiempo de trabajo de jornada ordinaria de sábado que se deje de prestar,se distribuirá en turnos de tarde de lunes a jueves, adaptándose a la situación asistencial de cada zona básica de salud.

Además, la actividad se planificará en dos periodos anuales (enero-junio y septiembre-diciembre), y se distribuirán teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de profesionales como las necesidades de atención asistencial.

Estas jornadas están dirigidas, según Sanidad, a reforzar la actividad asistencial presencial (no telefónica), con el objetivo de facilitar la accesibilidad, principalmente en las zonas con mayor demora.

Los consultorios auxiliares que habitualmente no realizan actividad asistencial de tardes priorizarán la ampliación de su apertura a esta franja horaria. Si no es posible, los profesionales afectados realizarán su jornada adicional en el centro de salud de cabecera, según la circular enviada por la directora de Atención Primaria, Eva Suárez.

En los centros de salud donde exista limitación de espacio para realizar la jornada de tarde, Sanidad valorará otras opciones dentro de la zona básica de salud, como atención domiciliaria.