Lluvia y temperaturas estables este miércoles en Alicante

Respiro en el clima de Alicante para este miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas disminuirán ligeramente debido a la llegada de precipitaciones a la provincia y a una suave brisa proveniente del Mediterráneo, dejando máximas de 35ºC. Quedan atrás los episodios de temperaturas extremas de la prolongada ola de calor. Se prevé que durante toda la jornada los cielos permanezcan cubiertos y se produzcan intervalos lluviosos que permitan refrescar Alicante. AEMET ha dado el aviso amarillo por riesgo debido a las precipitaciones en el litoral norte, que pueden venir acompañadas de tormentas.

Riesgo de incendios forestales

A pesar de la llegada de la lluvia, se mantiene riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana. El calor, aunque más moderado tras el final de la ola de calor, sigue generando un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades recuerdan que está prohibido encender cualquier tipo de fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas y piden máxima precaución para evitar la proliferación de incendios, que asolan los bosques de España.

Noches tropicales

Si bien la lluvia refrescará el ambiente, los altos niveles de humedad y el calor en la provincia dejarán temperaturas por encima de los 20ºC durante la madrugada, generando una sensación de térmica que dificultará el sueño. En unos pocos municipios, entre los que se incluye Torrevieja, el calor persistirá al final del día y dará paso a una noche tórrida, con temperaturas de 25ºC o superiores.

El tiempo en Alicante

En la capital, los termómetros oscilarán entre los 22°C de mínima y 33°C de máxima y una suave brisa del proveniente del Mediterráneo refrescará el ambiente. Durante toda la jornada se esperan nubes en el cielo, con precipitaciones en torno al mediodía. También habrá una pequeña posibilidad de lluvia durante el inici y el final del día. La sensacion térmica alcanzará los 36ºC debido a los elevados niveles de humedad y el calor persistente.

El tiempo en Elche

Elche se mantendrá hoy con mínimas de 21°C y máximas de 34°C. Durante el mediodía se prevé lluvia escasa, mientras que al principio y al final de la jornada los cielos permanecerán nublados y con pequeña posibilidad de precipitaciones. La sensación térmica permanecerá en máximas de 38ºC a pesar de la brisa que llegará desde el Mediterráneo. El final del día dará paso a una noche tropical en la que podría darse lluvia escasa.

El tiempo en Elda

Las máximas en Elda alcanzarán los 34°C, mientras que las mínimas marcarán 19°C, de las más bajas de la provincia. Durante la mañana los cielos estarán despejados y habrá pocas probabilidades de lluvia, pero al mediodía aparecerán nubes y se producirán precipitaciones escasas. La sensación térmica alcanzará los 36ºC durante el día, aunque una brisa suave desde el Mediterráneo refrescará el ambiente.

El tiempo en Benidorm

Los termómetros en Benidorm registrarán una descenso de las temperaturas, dejando mínimas de 23°C y máximas de 29°C. Los cielos permanecerán cubiertos y habrá alta probabilidad de lluvia escasa durante toda la jornada. La sensación térmica descenderá hasta una máxima de 31ºC, cinco grados menos que el martes. Por la madrugada, las temperaturas no bajarán de 23ºC, por lo que se producirá una noche tropical.

El tiempo en Dénia

Dénia también experimentará una bajada de las temperaturas, con mínimas de 19ºC y máximas de 31ºC. Durante toda la jornada habrá alta probabilidad de lluvia y las precipitaciones serán más intensas a partir del mediodía. La noche tropical contará con una pequeña posibilidad de que se produzcan precipitaciones escasas.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja las mínimas descienden hasta 24°C, mientras que las máximas permanecen en los 31°C. Se esperan cielos ligeramente nublados toda la jornada, con mayor posibilidad de precipitaciones a mitad del día. La suave brisa desde el Mediterráneo bajará la sensación térmica máxima hasta los 36ºC. Se prevé que la madrugada deje una noche tórrida, con temperaturas iguales o superiores a los 25ºC y precipitaciones.

El tiempo en Orihuela

Las temperaturas se mantedrán entre los 21°C y 35°C en el municipio oriolano, aunque la sensación térmica alcanzará los 39ºC. Según Aemet, hay una elevada probabilidad de que se producan precipitaciones en torno al mediodía, mientras que el resto de la jornada los cielos presentarán una pocas nubes. Durante la noche tropical, es probable que el municipio experimente lluvia escasa.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy las temperaturas descenderán hasta los 19°C de mínimas y los 31°C de máximas. Se espera lluvia durante toda la jornada, especialmente al mediodía.