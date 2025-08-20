El único refugio climático de Alicante amplía su horario de apertura

De 10 de la mañana a 9 de la noche y sin cerrar al mediodía. Los Pozos de Garrigós, el único refugio climático constituido como tal en la ciudad de Alicante, ha ampliado su horario de apertura desde el pasado fin de semana debido a las altas temperaturas registradas. El calor, de récord, obligó al Ayuntamiento de Alicante a anunciar una serie de medidas excepcionales para paliar las consecuencias de las altas temperaturas.

En este contexto, el refugio climático de Alicante también hizo lo propio para ofrecer su espacio durante más horas al conjunto de la ciudadanía. Durante las horas centrales del día los visitantes pueden también escapar del calor en este espacio que se mantiene durante todo el año a 21 grados. Una diferencia destacada con el exterior y que los visitantes lo notan.

En los Pozos de Garrigós, en concreto se han llegado a registrar 200 visitas diarias en estas fechas desde la ampliación del horario. La presencia de turistas se ha hecho notar en estas cuevas y los días de llegada de cruceros en el Puerto de Alicante contribuyen también en elevar el número de visitantes.

Este conjunto histórico de aljibes, construidos para almacenar agua y prevenir a la población de la escasez en épocas pasadas, se halla en el casco antiguo de Alicante, en la plaza del Puente, y cuenta con diversas salas disponibles para el público. La entrada es gratuita y los visitantes pueden disponer de agua potable, de wifi, además de mobiliario con libros y juguetes para los más pequeños.

Huir del calor

El espacio, que también admite la presencia de mascotas, tiene a su vez vocación cultural. En sus cuevas no solo se encuentran libros para amenizar el rato de refresco a través de la lectura, sino que ofrece también pinturas, proyección de documental e incluso, en la sala contigua, el museo de Aguas de Alicante, entidad que gestiona el refugio climático.

En este museo se exponen alicantinos sobre la historia de la ciudad relacionada con el agua a través de prácticas como la obtención en los diferentes episodios de la historia. En este sentido, se explica que la posibilidad de acceder a este recurso ha facilitado el asentamiento de poblaciones que han podido explotar el medio natural para sus cultivos y otras prácticas en las que el agua ejerce un papel protagonista.

Así, destacan ejemplos como los pozos neolíticos en el yacimiento del Tossal de les Basses o las balsas de decantación de arcilla junto a los hornos cerámicos de la época ibérica, situados en el mismo lugar, que dan prueba de la importancia del agua para la evolución de Alicante a lo largo de la historia, tal como se puede consultar en el museo referido, donde se habla también de otros ejemplos históricos de captación de aguas. El museo también ofrece muestras de recipientes antiguos en los que se almacenaba el agua.

Servicio ampliado

El refugio y el museo, que hasta el pasado fin de semana cerraba entre las 14:00 y las 18:00, abre ahora también estas cuatro horas, centrales en cuanto a la intensidad del calor en verano. Pese a que la alerta por calor en la ciudad de Alicante cesó en la medianoche de lunes a martes, según informó el Ayuntamiento, en Aguas de Alicante afirman que los Pozos de Garrigós mantendrán su abertura en las horas citadas “hasta nuevo aviso” y “aunque oficialmente no haya ola de calor en la ciudad”.

La ola de calor motivó al Ayuntamiento de Alicante a ampliar los horarios del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) para atender personas sin hogar, forzó la supervisión de las zonas verdes, especialmente para prevenir el desprendimiento de ramas en árboles como los ficus; y se multiplicaron los mensajes de alerta para extremar las medidas ante las consecuencias del calor.

Aunque los días de más sofoco han sido superados y estas medidas se han desactivado, el calor continúa. Los alicantinos y los turistas, ante tal situación, podrán refugiarse durante más horas en el refugio climático de la ciudad, ubicado en la parte meridional del casco antiguo de la ciudad y que, a través de la orografía de los pozos, además de resguardar a los asistentes del calor, contribuye a la adaptación al cambio climático en la ciudad. Un fenómeno que convierte Alicante en un lugar cada vez más caluroso.