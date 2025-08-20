Ni rojos ni etarras: la curiosa "norma" de una playa de Alicante
Un empleado del servicio de hamacas en la isla de Tabarca asegura al agitador de ultraderecha Vito Quiles que se permite el acceso a "todo el mundo normal"
A las playas de Tabarca puede entrar "todo el mundo normal", pero no está permitido el acceso de "rojos, separatistas ni etarras". Es lo que asegura un empleado del servicio de hamacas y sombrillas (de concesión pública) en un vídeo publicado en las redes sociales del agitador de ultraderecha Vito Quiles.
Este mismo miércoles, el periodista (según él mismo se define) que ha sido recientemente vetado de acceder al Congreso de los Diputados ha compartido un vídeo en la isla alicantina: "Hola amigos, estoy aquí en la playa de Tabarca con el responsable de las hamacas, un buen tío", señala. Tras ello, Vito Quiles asegura que existe "una normativa bastante escrupulosa" que le resulta "muy interesante".
Tras ello, el supuesto empleado del servicio, que luce una camiseta con el logo del Patronato de Turismo de Alicante, detalla que a la playa se permite el acceso de "todo el mundo normal", pero no a "rojos, separatistas ni etarras". Además, hace alusión a la reciente normativa de la Cámara Baja, por la que Vito Quiles ya no puede acceder a las ruedas de prensa: "Se aplica la norma del Congreso, pero al revés".
Las reacciones no se hacen esperar
Finalmente, el vídeo concluye con un llamamiento de Quiles a para visitar la isla: "Tenéis que venir a la playa de Pablo, pero siempre atendiendo a la normativa". La publicación ya acumula más de 43.500 likes en la plataforma TikTok y que ha sido compartida miles de veces. Además, ha generado toda una oleada de mensajes sobre las supuestas condiciones de acceso. "Ya se sabe que en las playas nunca han dejado entrar a los perros", apunta Félix; mientras que Sonia cree que "a eso se le llama UNA PLAYA LIMPIA".
No obstante, algunas reacciones se han vuelto contra el protagonista del vídeo, al que critican un comentario desafortunado: "Pablo firmó su sentencia a no trabajar más de socorrista y ganarse un dinero extra por 30 segundos de fama", sostiene Juan; "Pablo no es el más espabilado de los trabajadores, y Vito exponiéndolo más", añade otro usuario.
La concesión de las tumbonas en Tabarca
La gestión del alquiler de sombrillas y tumbonas en la isla de Tabarca salió a concurso la pasada primavera, junto con el resto de concesiones en las playas de la ciudad, a excepción de la de San Juan, cuyo contrato está todavía en vigor. Finalmente, el servicio fue adjudicado por un total de 81.330,48 (más impuestos) a Manuel Romero Vargas, convirtiéndose en el actual responsable del mismo.
