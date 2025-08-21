Alicante se queda sin sillas en la Explanada hasta 2026

Las sillas de la Explanada de Alicante tienen las horas contadas, al menos hasta 2026. De las cien unidades que se instalan cada mes de enero, ya apenas queda una decena, mientras que el resto han sido sustraídas. Al igual que en ejercicios anteriores, no serán repuestas hasta el próximo año.

El contrato de mantenimiento de zonas verdes, gestionado por la empresa STV, establece la reposición anual de 100 asientos en la Explanada. Para garantizar su conservación, las sillas se recogen al final de cada jornada y se vuelven a repartir a primera hora de la mañana, según el Ayuntamiento, asegurando así que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de ellas durante todo el día. Pese a ello, su supervivencia en el paseo es limitada debido a la "sustracción" habitual. Un problema para el que, cuando desaparecen todas las unidades, no hay alternativa prevista.

Problema "sin solución"

La "desaparición" de las sillas de la Explanada no es algo reciente, sino que se repite cada año. En 2024 los asientos se repartieron por el paseo a partir del 30 de enero, coincidiendo con la finalización de las obras del antiguo fondo de saco, en el cruce entre la Rambla y la Explanada. Sin embargo, su presencia fue breve, ya que en junio habían desaparecido por completo, según explicó el Ayuntamiento, debido a sustracciones masivas.

De nuevo en enero, ya en 2025, las sillas fueron devueltas a la Explanada tras siete meses de ausencia. La empresa adjudicataria del servicio volvió a poner a disposición de los paseantes un centenar de unidades de las que, ahora, apenas queda una decena. Un problema para el que el Ayuntamiento aún no ha facilitado solución alguna, más allá de esperar a la próxima anualidad del contrato.

Por su parte, los vecinos aseguran que se trata de un servicio "fundamental", ya que es utilizado frecuentemente por personas mayores a las que, además, sirve de punto de encuentro. "Mucha gente como mi padre va a pasar la tarde a las sillas, charlan, leen el periódico o incluso juegan a las cartas", señala Víctor Durà, residente en el Centro de la ciudad. A pocos metros de allí, Antonio Rodríguez hace uso de una de las pocas sillas que "sobreviven" este año en el paseo alicantino: "El Ayuntamiento no tiene culpa de que las roben, pero si saben que hay un problema en ese sentido, tienen que hacer algo. Que vigilen, que pongan cámaras... Lo que sea, pero que se pierdan 100 sillas todos los años y luego estemos seis meses sin poder usarlas no me parece bien", sostiene.

Sin embargo, el pasado año el vicealcalde, Manuel Villar, ya aseguró que era "complicado" fijar acciones preventivas para las sillas, que "suelen desaparecer todos los años". El edil popular apuntó que "es complicado aplicar medidas para evitar los hurtos", por lo que "se recogen por la noche y se vuelven a colocar por la mañana, pero es difícil controlar esas sillas". El concejal añadió también que el tipo de asiento dificulta su control: "Es complejo, son sillas que pueden llevarse en cualquier momento porque no son pesadas", admitió Villar.