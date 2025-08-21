Detectives digitales en Alicante

Un campamento enseña a niños y adolescentes de la provincia a detectar noticias falsas, cuidar su privacidad en las redes y a entrenar la inteligencia artificial

Niños en un campamento digital de Alicante donde les enseñan claves para un uso responsable de la tecnología

Niños en un campamento digital de Alicante donde les enseñan claves para un uso responsable de la tecnología / Héctor Fuentes

A. Fajardo

A. Fajardo

Han apartado la piscina y la playa por un momento, así como las actividades habituales de los campamentos de verano, para formarse como detectives digitales. Lejos de estar pegados a las pantallas consumiendo vídeos, muchos de ellos desaconsejables para su edad, 2.000 niños y adolescentes de distintos municipios de la provincia han aprovechado las vacaciones para aprender a cuidar su privacidad en redes sociales, entrenar modelos de inteligencia artificial e incluso a hacer simulaciones de ciberseguridad.

La iniciativa promovida por la Fundación Cibervoluntarios, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia y financiada por la Unión Europea, ha servido para ayudar niños de entre 9 y 17 años a desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado cargado de riesgos.

En este "Campamento digital", los más pequeños han realizado actividades para aprender a detectar noticias falsas, buscar información con criterio, crear su primer correo electrónico y diseñar presentaciones o vídeos para comunicar sus ideas. Los participantes de 12 a 13 años han trabajado en la creación de un currículum, exploran conceptos de emprendimiento, aprenden a usar inteligencia artificial y desarrollan habilidades para crear una aplicación o una web. Mientras que los jóvenes de 14 a 17 años han reflexionado sobre sus hábitos digitales, han aprendido a prevenir el ciberacoso y han creado proyectos que promuevan un uso responsable de Internet.

Los chavales aprenden a cuidar su privacidad en redes sociales, entrenar modelos de IA e incluso a hacer simulaciones de ciberseguridad

Los desafíos a los que se han enfrentado van desde escape rooms digitales y simulaciones de ciberseguridad o inteligencia artificial, hasta la creación de contenidos y prototipos tecnológicos, programar en Python o diseñar videojuegos en Scratch.

A ello se suman ejercicios de seguridad digital, como analizar perfiles ficticios para mejorar la privacidad, detectar correos de phishing o diseñar guías de buenas prácticas, y dinámicas de orientación profesional, que incluyen preparar un elevator pitch en vídeo, elaborar un currículum creativo hacia profesiones emergentes y reflexionar sobre la identidad y la reputación digital.

"Los principales problemas que manifiestan los jóvenes están relacionados con la privacidad, la falta de conocimiento sobre cómo gestionar su huella digital y a prevenir situaciones de ciberacoso. Además, existe una gran dificultad para diferenciar entre información real y noticias falsas, lo que los lleva a consumir bulos", explica Antonio Pulido, responsable de Incidencia Social y Cultural de Fundación Cibervoluntarios.

Los niños y adolescentes tienen una gran dificultad para diferenciar entre información real y noticias falsas, lo que los lleva a consumir bulos

Antonio Pulido

— Responsable de Incidencia Social y Cultural de Fundación Cibervoluntarios

Niños y una especialista, durante una sesión del Campamento digital celebrado en Alicante

Niños y una especialista, durante una sesión del Campamento digital celebrado en Alicante / Héctor Fuentes

Durante las sesiones los especialistas han observado que los niños y adolescentes no conocen a fondo las aplicaciones y no saben cómo sacar el máximo partido a la tecnología para su desarrollo personal y académico.

Frente a uno de los principales males de las nuevas tecnologías, el abuso de las pantallas (los jóvenes españoles les dedican una media de entre 4 y 5 horas al día), también les han enseñado estrategias para organizar mejor el tiempo frente a las pantallas y promover un uso positivo, seguro y responsable.

Gratis

Ocho localidades alicantinas tienen abiertas las inscripciones para Campamento Digital en agosto y septiembre. Se trata de una iniciativa de formación presencial y gratuita. Otros 700 niños van a seguir participando en esta iniciativa durante agosto y septiembre. Aún quedan plazas disponibles en Alicante, Benejúzar, Calpe, Elche, Gorga, Novelda, Orihuela y Pilar de la Horadada.

Fundación Cibervoluntarios, la entidad que ha promovido la actividad junto a la colaboración de entidades locales, es una ONG española de ámbito internacional pionera en el voluntariado tecnológico centrada en facilitar la adquisición de competencias digitales a personas en situación de vulnerabilidad digital y eliminar la brecha digital, y promover el uso y conocimiento de la tecnología como un medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y empoderamiento en la ciudadanía.

