Detectives digitales en Alicante

Han apartado la piscina y la playa por un momento, así como las actividades habituales de los campamentos de verano, para formarse como detectives digitales. Lejos de estar pegados a las pantallas consumiendo vídeos, muchos de ellos desaconsejables para su edad, 2.000 niños y adolescentes de distintos municipios de la provincia han aprovechado las vacaciones para aprender a cuidar su privacidad en redes sociales, entrenar modelos de inteligencia artificial e incluso a hacer simulaciones de ciberseguridad.

La iniciativa promovida por la Fundación Cibervoluntarios, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia y financiada por la Unión Europea, ha servido para ayudar niños de entre 9 y 17 años a desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado cargado de riesgos.

En este "Campamento digital", los más pequeños han realizado actividades para aprender a detectar noticias falsas, buscar información con criterio, crear su primer correo electrónico y diseñar presentaciones o vídeos para comunicar sus ideas. Los participantes de 12 a 13 años han trabajado en la creación de un currículum, exploran conceptos de emprendimiento, aprenden a usar inteligencia artificial y desarrollan habilidades para crear una aplicación o una web. Mientras que los jóvenes de 14 a 17 años han reflexionado sobre sus hábitos digitales, han aprendido a prevenir el ciberacoso y han creado proyectos que promuevan un uso responsable de Internet.

Los desafíos a los que se han enfrentado van desde escape rooms digitales y simulaciones de ciberseguridad o inteligencia artificial, hasta la creación de contenidos y prototipos tecnológicos, programar en Python o diseñar videojuegos en Scratch.

A ello se suman ejercicios de seguridad digital, como analizar perfiles ficticios para mejorar la privacidad, detectar correos de phishing o diseñar guías de buenas prácticas, y dinámicas de orientación profesional, que incluyen preparar un elevator pitch en vídeo, elaborar un currículum creativo hacia profesiones emergentes y reflexionar sobre la identidad y la reputación digital.

"Los principales problemas que manifiestan los jóvenes están relacionados con la privacidad, la falta de conocimiento sobre cómo gestionar su huella digital y a prevenir situaciones de ciberacoso. Además, existe una gran dificultad para diferenciar entre información real y noticias falsas, lo que los lleva a consumir bulos", explica Antonio Pulido, responsable de Incidencia Social y Cultural de Fundación Cibervoluntarios.

Niños y una especialista, durante una sesión del Campamento digital celebrado en Alicante / Héctor Fuentes

Durante las sesiones los especialistas han observado que los niños y adolescentes no conocen a fondo las aplicaciones y no saben cómo sacar el máximo partido a la tecnología para su desarrollo personal y académico.

Frente a uno de los principales males de las nuevas tecnologías, el abuso de las pantallas (los jóvenes españoles les dedican una media de entre 4 y 5 horas al día), también les han enseñado estrategias para organizar mejor el tiempo frente a las pantallas y promover un uso positivo, seguro y responsable.

Gratis

Ocho localidades alicantinas tienen abiertas las inscripciones para Campamento Digital en agosto y septiembre. Se trata de una iniciativa de formación presencial y gratuita. Otros 700 niños van a seguir participando en esta iniciativa durante agosto y septiembre. Aún quedan plazas disponibles en Alicante, Benejúzar, Calpe, Elche, Gorga, Novelda, Orihuela y Pilar de la Horadada.

Fundación Cibervoluntarios, la entidad que ha promovido la actividad junto a la colaboración de entidades locales, es una ONG española de ámbito internacional pionera en el voluntariado tecnológico centrada en facilitar la adquisición de competencias digitales a personas en situación de vulnerabilidad digital y eliminar la brecha digital, y promover el uso y conocimiento de la tecnología como un medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y empoderamiento en la ciudadanía.