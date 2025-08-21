Las entidades culturales ante el derrumbe de la fachada protegida de la calle Segura de Alicante: "no tiene sentido"

Continúa la polémica alrededor de la futura demolición de la fachada del edificio del número 11 de la calle Segura de Alicante, que está siendo totalmente renovado pese a figurar en el Catálogo de Protecciones. Diversas asociaciones preocupadas por el patrimonio alicantino rechazan este desenlace, que aún no tiene fecha, y señalan al Ayuntamiento por considerar que “contraviene sus propias normas”.

Son palabras de Llum Quiñomnero, de Salvem el Nostre Patrimoni, que cree que “no tiene sentido tramitar y dar por buena la demolición de un edificio y de su fachada cuando aparece en un catálogo de edificios protegidos”. Desde esta entidad entienden que el Ayuntamiento de Alicante está desplegando “una política voraz contra lo público, contra las propias señas de identidad, plagada de engaños y de regateos para justificar la muy cuestionable legalidad de sus acciones”, y apuntan que “el propio Catálogo de Protecciones afirma que este edificio de estilo racionalista ayuda a definir el barrio”.

La política del Ayuntamiento está plagada de engaños y de regateos para justificar la muy cuestionable legalidad de sus acciones Llum Quiñonero — Salvem el Nostre Patrimoni

Otra de las asociaciones con interés por el patrimonio y la historia local, Alicante Vivo, cree que el derrumbe de la fachada “es una pena”, ya que en la calle Segura y en la colindante calle del Poeta Quintana “hay un pequeño conjunto de edificios de principios del siglo XX, con buenas proporciones y lenguaje compartido, que forman un conjunto homogéneo y representan una historia de la ciudad que está desapareciendo".

Así se expresa Rubén Bodewig, miembro la entidad citada, que cree que dichos edificios “tienen más valor como conjunto que como individualidades”, y considera que “su substitución por otras edificaciones evidencia una falta de cultura de la rehabilitación, un fracaso del planeamiento y en la falta de ayudas e incentivos para la rehabilitación real”. Bodewig, por otra parte, defiende que “no hay que proteger edificios por proteger ni momificar la ciudad, pero la aplicación de las normativas demuestran una falta de sensibilidad a la hora de conservar y hace que las rehabilitaciones no sean rentables”.

La aplicación de las normativas demuestran una falta de sensibilidad a la hora de conservar Rubén Bodewig — Alicante Vivo

Críticas a la provisionalidad del Catálogo

Estas agrupaciones coinciden a la hora de criticar que el Catálogo de Protecciones aún no es definitivo. Pese a aprobarse en septiembre del 2020, aún es provisional dado que debe contar con el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, ahora liderada por Vicente Martínez Mus (PP) y hasta julio 2023 con la Generalitat en manos del Botànic.

Las subsanaciones requeridas por el Consell para que el Ayuntamiento de Alicante pueda elevar el Catálogo a definitivo llegaron en febrero de 2024, aunque aún no se han resuelto. En este sentido Carmen Sánchez Brufal, de Unir Alacant, recuerda que desde su organización “iniciamos una campaña en noviembre de 2024 ante la paralización de la aprobación definitiva”, que según ella “deja a nuestro patrimonio en situación de riesgo”.

El Ayuntamiento aún no ha pedido la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones Carmen Sánchez Brufal — Unir Alacant

Esta iniciativa hizo contactar a Unir Alacant con la Conselleria, que según cuenta Brufal le trasladaron “que el Ayuntamiento aún no había pedido la aprobación definitiva”. “Desde entonces el Ayuntamiento está obligado a modificar la aprobación provisional”, afirma Brufal, que rechaza también que “el Plan General Estructural, promovido desde marzo desde el Ayuntamiento, ni siquiera nombra el Catálogo”. Según la también exconcejala, sin su aprobación definitiva “hay múltiples vacíos legales que les permiten hacer lo que quieran con el patrimonio”.

Por último Gonzalo Pons, de la plataforma Salvem l’Ideal, que defiende la recuperación del antiguo cine alicantino para un uso estrictamente cultural, critica también que “el catálogo lleve cinco años esperando su aprobación provisional”. Sobre la fachada del edificio de la calle Segura, relata que cuando conocieron la noticia “nos dolió”, dado que “desaparecerá un edificio de Juan Vidal, un famoso arquitecto que aún da imagen a la ciudad”.