Eusebio Sempere, la presencia internacional del autor de "La pirámide"

Eusebio Sempere (Onil 1923-1985) creció y estudió entre dos territorios llenos de luz, aunque distinta: Alicante y París. Con regla y tiralíneas, el artista aprendió a medir y representarla dentro del cinetismo, movimiento de vanguardia del que fue pieza fundamental. Pretendió, a partir de su obra “construir un diálogo poético con la luz”.

A lo largo de su trayectoria obtuvo diversos reconocimientos, entre los que destacan una beca Ford en el Instituto Internacional de Nueva York (1964), una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1980) , un Príncipe de Asturias de las Artes (1983) y un Alfons Roig (1983). Aunque el de mayor peso lo regaló él a la capital de su provincia, Alicante, con una donación tan importante de obras artísticas que dio su origen a un museo, La Asegurada… que hoy en día es el MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante).

Si eres de Alicante, las conoces...

Además, fue creador de una escultura urbana que todo visitante y paisano conoce: “Como una estrella”, epicentro de la rotonda que conecta Óscar Esplá con Salamanca y Maisonnave, la ven turistas de camino (o desde) el bus que va al aeropuerto, subiendo hacia Renfe y, también, los vecinos de camino y vuelta de sus quehaceres hacia el centro... Quien no conozca a Eusebio Sempere habiendo estado en Alicante sí lo conoce en realidad, pues habrá sido testigo de la estrella que preside la fuente. Esta obra de Sempere ha sido testigo del tiempo en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, aunque no es la única. En la glorieta de La Isleta de Alicante hallamos “La pirámide”, una pieza concebida como urbana que hoy presenta serios deterioros, tal y como ha contado este diario.

Deterioro del monumento de Eusebio Sempere de Alicante / Pilar Cortés

Según el MACA, "La pirámide" está compuesta por 685 varillas de acero inoxidable, pesa aproximadamente 1.700 kg y presume de una superficie giratoria con base motorizada, lo que genera efectos ópticos y luminosos únicos: “es uno de los ejemplos más importantes del arte en el espacio público del artista alicantino Eusebio Sempere”, afirma el museo.

Estancia en París

Su periodo artístico en la capital francesa fue decisivo. Allí participó en diversas ediciones del Salon des Réalités Nouvelles y, en 1955, presentó sus relieves luminosos móviles acompañados de un manifiesto en el que entendía la luz como una materia con la que establecer ese “diálogo poético a través del tiempo”. La galería Denise René acogía ese mismo año la histórica y decisiva muestra ‘Le mouvement’, considerada para muchos el punto de partida del cinetismo y el Op Art. Las dificultades para consolidarse en París, sin embargo, lo empujaron a volver a España y se instaló en Madrid en 1960, formando parte del Grupo Parpalló, con Aguilera Cerni como impulsor, convirtiéndose en figura parte del Arte Normativo Español. A partir de entonces, su influencia internacional fue en ascenso: Bienal de Venecia (1960), Bienal de São Paulo (1961) y la beca de la Fundación Ford anteriormente mencionada, que supuso su llegada a Estados Unidos donde expondría varias muestras en la galería Bertha Schaefer de Nueva York en 1964 y 1966. En España, la galería Juana Mordó le dedicó una retrospectiva en 1965, y un año más tarde Fernando Zóbel lo incorporó a la inauguración del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

El Museo Reina Sofía dedicó en 2018 una gran retrospectiva a Sempere, trabajo que comprendió desde sus inicios con diversas técnicas como la acuarela abstracta (relacionadas estas obras con Vasili Kandinsky y Paul Klee). La muestra hizo un repaso por las distintas etapas artísticas de Eusebio Sempere subrayando así la importancia del proceso de aprendizaje del autor de “La pirámide”.

Sempere falleció en su pueblo, Onil, en 1985. Su cuerpo fue enterrado en en el monasterio de la Santa Faz de Alicante, en la entrada al camarín en el que se venera la Santa Faz.