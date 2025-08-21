La glorieta de La Isleta de Alicante, con la fuente invadida y el monumento de Eusebio Sempere deteriorado

La rotonda más simbólica del barrio de La Albufereta se encuentra en horas bajas. Este miércoles fue precintada la fuente de la conocida como glorieta de La Isleta tras la llamada de un vecino, que alertó del baño de unos jóvenes a media mañana. “No es la primera vez que ocurre”, explica Ernesto Jarabo, presidente de la Asociación de Vecinos, que señala que la invasión de la fuente por parte de viandantes suele ser más común ya entrada la noche, incluso en la madrugada.

La fuente, que este jueves por la mañana no despedía agua, se encuentra señalizada con cinta para prohibir el acceso a pie, aunque la medida es fácil de esquivar. En anteriores ocasiones, pese a las prohibiciones, el baño en esta glorieta no se ha podido impedir de facto.

La fuente de la glorieta de la Isleta, precintada. / Pilar Cortés

La glorieta, sin embargo, encuentra otras dificultades. El monumento central es el de La Pirámide, escultura del valorado artista de Onil Eusebio Sempere, fue inaugurada en 2008 en un emplazamiento transitado por coches, con vistas al mar y que otorga una gran distinción paisajística al barrio.

Actualmente, sin embargo, esta escultura de tres metros de alto, de ancho y largo y que cuenta con 685 varillas de acero inoxidable, se observa deteriorada. Las varillas de los extremos, destacadamente torcidas o desplazadas, desfiguran uno de los monumentos más valorados del artista de Onil. La Pirámide, que pesa una tonelada y media fue realizada en 1993, ocho años después de la muerte de su autor, la diseñó el propio Sempere en boceto a final de los años sesenta.

Enrique Jordá, restaurador de bienes culturales, explica que el desplazamiento de las varillas “no los provoca la intemperie, sino gente que accede al monumento y las fuerza”, y recuerda que su mantenimiento se debe “a la voluntad política”. El césped donde se instala el monumento también se observa desgastado, especialmente en los extremos del jardín.

Desde la Asociación de Vecinos, sin embargo, aseguran que aunque en ocasiones anteriores “el monumento ha estado más desatendido”, actualmente desde el Ayuntamiento “tienden a solucionar los problemas con rapidez”.

La Pirámide

Según se describe en publicaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el proyecto de instalación de La Pirámide lo llevaron a cabo los ingenieros Luis Rodríguez y Asunción Muñoz. “Se trata de una pieza concebida como escultura pública; una escultura cromada con base, que arriesga apostando por el volumen y la forma pero despegando la obra del suelo y confiriéndole el movimiento mecánico que le otorga ligereza”, describen.

Varillas de la escultura de La Pirámide, de Eusebio Sempere, torcidas en sus extremos. / Pilar Cortés

La escultura coge forma a través de un eje que provoca un movimiento rotatorio a partir de cierta altura para garantizar su visibilidad, especialmente a los conductores, que son los que más se la encuentran. Con este tipo de esculturas al aire libre, Sempere buscaba “el rigor matemático, los efectos ópticos, el reflejo de la luz y el movimiento”, apuntan.

Eusebio Sempere, escultor, pintor y artista gráfico, fue uno de los autores más destacados de su ámbito. En Alicante cuenta también con el monumento de la glorieta de la Estrella, donde confluyen las avenidas de Óscar Esplá, Aguilera, Salamanca y Maisonnave, a escasos metros de la estación de tren. En la primera de estas avenidas se instaló también un pavimento diseñado por el autor de Onil, que también vio erigido en 1983 una gran estructura mural con relieve metálico en la fachada del Aeropuerto de Alicante-Elche. En aquel mismo año Sempere obtuvo el Premio Príncipe de Asturias.

El artista, a su vez, fue enterrado en el suelo de la sacristía del monasterio de la Santa Faz, y el Ayuntamiento de Alicante aprobó por unanimidad en 2015 que la estación de Alicante-Terminal fuera rebautizada con su nombre. Esta aprobación no se ha materializado aún.

El MACA, por último, acoge la Colección Municipal del artista, que se compone de 575 piezas.