La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante y La Vila con el segundo premio

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 21 de agosto de 2025 volvió a dejar parte de su fortuna en la provincia de Alicante. El primer premio recayó en el número 43920, pero no se vendió en la zona. En cambio, el segundo premio sí tuvo parada en tierras alicantinas.

El número 12131, dotado con 60.000 euros al billete, es decir, 6.000 euros por décimo, se ha repartido en la administración número 2 de La Vila Joiosa, situada en la calle Canalejas, 27 bajo-local. También se validó en la administración número 32 de Alicante capital, dentro del Centro Comercial El Corte Inglés de Maisonnave, 53. Además, el mismo número fue adquirido en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, con validación en la administración de la calle Lérida, 2 de Alicante.

El reintegro de este sorteo correspondió a las terminaciones 0, 1 y 9, devolviendo el importe jugado a quienes eligieron esas cifras.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del Sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.