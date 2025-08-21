Mascletás de Hogueras: consulta el calendario de los disparos de 2025 y 2026 en Alicante
La programación de los disparos incluye los anteriores a la Fiesta, los que se lanzarán desde Luceros y los fuegos artificiales del Cocó
Aunque han pasado varios meses de las Hogueras de Alicante de 2025, ya se va conociendo el programa de actos del año de este curso. Como viene siendo habitual, la programación de las Hogueras incluye su ciclo 'Pólvora tot l'any', que llevará las mascletás por toda la ciudad antes de que lleguen los días grandes de la Fiesta del próximo año.
Calendario completo de mascletás de 2025
Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y hora aunque todavía queda por determinar su ubicación. Serán los siguientes días:
- Sábado, 4 de octubre. Barraques - lugar por determinar. 23.30 horas.
- Domingo, 2 de noviembre. Por determinar. 14.00 horas.
- Domingo, 8 de febrero. Por determinar. 14.00 horas.
- Domingo, 22 de marzo. Por determinar. 14.00 horas.
- Domingo, 3 de mayo. Por determinar. 14.00 horas.
- Sábado, 23 de mayo. Por determinar. 23.30 horas.
- Domingo, 7 de junio. Por determinar. 14.00 horas.
- Sábado, 13 de junio. Avda. Pintor Xavier Soler. 14.00 horas.
