Un vuelo Alicante-Roma termina en Bolonia tras una noche de pánico en el aire

El vuelo que debía unir la Alicante con Roma se convirtió en una experiencia inolvidable, aunque no precisamente por motivos turísticos, para más de un centenar de pasajeros que embarcaron en el Wizz Air W4 6038 procedente del aeropuerto alicantino. El trayecto, que debía aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino, terminó en Bolonia tras fuertes turbulencias y unas condiciones meteorológicas que hicieron imposible tomar tierra en la capital italiana.

Según confirmó la propia aerolínea en un comunicado difundido a través de la agencia italiana ANSA, el avión tomó tierra en el aeropuerto de Bolonia-Marconi a las 03:57 horas locales de la madrugada del 21 de agosto. Wizz Air explicó que se trató de una medida de seguridad “estándar”, adoptada siempre que no se den las condiciones mínimas para un aterrizaje seguro.

Una vez en Bolonia, la compañía organizó el traslado de los pasajeros hasta Roma en autobuses. A quienes prefirieron gestionar por su cuenta el desplazamiento, se les comunicó que tendrían derecho a un reembolso conforme a la normativa europea. Fuentes de la aerolínea remarcaron que, al tratarse de un fenómeno meteorológico, no procede la compensación económica recogida en el Reglamento CE 261/2004, aunque sí la asistencia a tierra.

Forti turbolenze a causa del mal tempo sui cieli di Roma impediscono l'atterraggio del volo Wiz Air partito da Alicante, Spagna e diretto alla capitale. Il pilota costretto a monovre estreme dopo un primo tentativo di atterraggio alla fine opta per dirottare l'aereo all'aeroporto di Bologna, tutti i passeggeri sono rimasti illesi, i primi commenti evidenziano forte stress e il terrore vissuto in alta quota. La compagnia aerea sta valutando le modalità di trasporto via terra dei passeggeri per il rientro a Roma. Si attendono ulteriori notizie su eventuali rimborsi.

Momentos de tensión en la cabina

Varios pasajeros compartieron en redes sociales vídeos y mensajes en los que relataban la tensión vivida durante las fuertes turbulencias que precedieron al desvío. La combinación de la hora y la incertidumbre generó momentos de auténtico pánico en la cabina, aunque finalmente todo se resolvió sin incidentes. Desde la compañía agradecieron la profesionalidad de pilotos y tripulación, “por garantizar la seguridad de todos y adoptar la decisión correcta en el momento adecuado”.

Uno de los pasajeros compartió en TikTok un vídeo grabado desde su asiento durante las turbulencias. Entre las reacciones, un usuario dejó un comentario que reflejaba el miedo compartido en la cabina: “grazie a Dio che siamo vivi” (“gracias a Dios que estamos vivos”). Una frase sencilla que resume la sensación de alivio tras el aterrizaje en Bolonia.

Ruta realizada por el vuelo Alicante-Roma que finalmente aterrizó en Bolonia. / flightaware.com

El Wizz Air W4 6038 opera habitualmente en horario nocturno, con una duración media de poco más de dos horas hasta Roma-Fiumicino. El desvío de la madrugada del 21 de agosto fue un hecho excepcional que no afecta a la normalidad de la ruta, muy utilizada por viajeros de la Costa Blanca.

“Las condiciones meteorológicas no dependen de la compañía aérea, pero la seguridad siempre será nuestra máxima prioridad”, insistieron desde Wizz Air. La declaración busca tranquilizar a los usuarios en un verano marcado por fenómenos climáticos extremos que han afectado a varios aeropuertos europeos.