CC OO teme saturación en los hospitales por el cierre de los centros de salud los sábados en Alicante

La presión contra la reorganización de los centros de salud los sábados por la mañana y durante las tardes sigue creciendo. Comisiones Obreras se ha sumado este jueves a las críticas del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana y ha denunciado la "imposición unilateral" de la Conselleria de Sanidad de cambiar la jornada en Atención Primaria y que lo comunique en agosto a las direcciones de Atención Primaria de los Departamentos de Salud.

Y es que esta modificación va a implicar reforzar la agenda por las tardes en los centros de salud y que la asistencia de los sábados por la mañana se concentre en los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC), donde se ven las urgencias.

El sindicato ya alerta de que este cierre provocará, a ciencia cierta, la acumulación de personas que precisen asistencia médica en los centros hospitalarios o en los Puntos de Atención Continuada y que la "pretensión de la conselleria de cerrar la mayoría de los centros de salud los sábados solo traerá más saturación en los hospitales y una merma de la calidad asistencial".

"Esta medida constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que debe ser negociada en Mesa Sectorial y posteriormente debatida en las Juntas de Personal de los Departamentos de Salud", afirma la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV.

Espera en la calle de los familiares de pacientes en Urgencias del Hospital de Sant Joan / Áxel Álvarez

La entidad acusa a la Administración autonómica de optar por imponer "sin diálogo, ni transparencia una reorganización de los centros que supone modificaciones en los turnos de trabajo. A la falta de información, se suman las prisas en pleno mes de agosto, la improvisación y la incertidumbre de qué centros y qué personal hará guardias los sábados a partir de octubre".

Además, CC OO advierte de que el hecho de que solo el personal médico o de enfermería que trabaje en sábado perciba un complemento salarial está provocando un malestar generalizado en los y las profesionales que trabajan en Atención Primaria.

Pacientes esperando en un centro de salud de Elche / ANTONIO AMOROS

Conciliación y 35 horas semanales

Asimismo, advierten de que va a ser "inexistente la conciliación del personal, que además de su intensa jornada laboral de mañanas tenga que realizar jornadas para completar el horario anual por las tardes. Esto implica pasar de jornadas de 7 a 11 horas diarias".

Con todo, Comisiones Obreras apunta a que esta es "sin duda, la mayor chapuza que ha cometido la Conselleria de Sanidad en esta legislatura, ya que pretenden cambiar de arriba abajo los horarios de Atención Primaria a tan solo cuatro meses de acabar el año, improvisando en pleno mes de agosto y sin cumplir el compromiso de implantar la jornada de 35 horas en 2025".

La decisión autonómica ha tenido como resultado, según la misma entidad, "un enorme enfado en las plantillas, que ven cómo se les imponen nuevas cargas sin negociación ni información, hasta el punto de que en muchos departamentos las propias direcciones de Primaria reconocen no saber nada de cómo aplicar esta medida, de hecho están llamando a los propios facultativos que están de vacaciones para concretar el nuevo horario".