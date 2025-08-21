EL TIEMPO
El calor da un respiro hoy en la provincia de Alicante
Las temperaturas máximas no pasarán de los 32ºC y pueden haber lluvias débiles durante la mañana en algunos puntos de la costa
Continúan las temperaturas veraniegas en la provincia de Alicante para este jueves pero con máximas de 31ºC, muy alejadas de las temperaturas registradas durante la pasada ola de calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la provincia habrá intervalos nubosos con nubosidad de evolución y probabilidad de chubascos que podrían ir acompañados de tormentas.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios con respecto al miércoles aunque las máximas irán en descenso en el interior y se mantendrán con pocos cambios en el litoral. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo la componente este por la tarde y moderado en el litoral.
Noches tropicales
Si bien la lluvia refrescará el ambiente, los altos niveles de humedad y el calor en la provincia dejarán temperaturas por encima de los 20ºC durante la madrugada, generando una sensación de térmica que dificultará el sueño en la mayor parte de Alicante. En La Vila Joiosa y en El Campello vivirán una noche ecuatorial con valores que superen los 25ºC. Por contra las localidades del interior como Sax, Villena, Castalla o Alcoy tendrán valores por debajo de los 20ºC.
El tiempo en Alicante
En la capital, los termómetros oscilarán entre los 22°C de mínima y 30°C de máxima. La previsión indica que podrían haber chubascos débiles hasta el mediodía. Por la tarde habrán nubes y claros con temperaturas en torno a los 28ºC.
El tiempo en Elche
Elche se mantendrá hoy con mínimas de 22°C y máximas de 32°C. El día estará despejado aunque puede haber intervalos nubosos. La sensación térmica permanecerá en máximas de 32ºC a pesar de la brisa que llegará desde el Mediterráneo.
El tiempo en Elda
Las máximas en Elda alcanzarán los 30°C, mientras que las mínimas marcarán 19°C, de las más bajas de la provincia. Se esperan precipitaciones escasas durante toda la jornada y cielos cubiertos.
El tiempo en Benidorm
Los termómetros en Benidorm registrarán una descenso de las temperaturas, dejando mínimas de 23°C y máximas de 29°C. Los cielos permanecerán cubiertos y habrá alta probabilidad de lluvia escasa durante toda la mañana.
El tiempo en Torrevieja
En Torrevieja las mínimas se mantienen en 24°C mientras que las máximas permanecen en los 30°C. Se esperan cielos ligeramente nublados toda la jornada. Se prevé que la madrugada deje una noche tórrida, con temperaturas iguales o superiores a los 25ºC.
El tiempo en Orihuela
Las temperaturas se mantedrán entre los 22°C y 32°C en el municipio oriolano. Según Aemet el cielo estará ligeramente nublado durante toda la jornada.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy las temperaturas descenderán hasta los 19°C de mínima y los 30°C de máxima. Se espera lluvias débiles durante toda la mañana mientras que por la tarde se despejará.
El tiempo en Dénia
Dénia también experimentará una bajada de las temperaturas, con mínimas de 20ºC y máximas de 31ºC. Durante toda la jornada el cielo estará un poco nublado.
