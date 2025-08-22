Alicante saca a concurso el derribo de la escuela Siete Enanitos dos años después de cerrar por riesgo de derrumbe

El Ayuntamiento de Alicante saca a concurso las obras para demoler el antiguo edificio de la escuela infantil Siete Enanitos, más de dos años después de que fuera clausurada por peligro de derrumbe. Pese a que, en marzo de 2023, el gobierno local (entonces del PP y Cs) admitió la necesidad de una "rehabilitación de urgencia", no ha sido hasta este mes de julio cuando se ha puesto en marcha la licitación para derribar el inmueble.

Los trabajos para derruir el antiguo edificio de la calle Barítono Paco Latorre contarán con un presupuesto base de 343.481 euros (pudiéndose presentar ofertas a la baja) y un plazo de ejecución de dos meses. Tras ello, será necesario iniciar el procedimiento de licitación tanto para el nuevo proyecto como para las obras de construcción del nuevo centro. El periodo de admisión de propuestas termina el próximo 5 de septiembre.

En 2023, dos semanas después de que el hundimiento del suelo en una clase de la escuela obligara a trasladar a sus alumnos a otra dependencia, el Ayuntamiento tomó una decisión más radical para "corregir las deformidades en el suelo del centro detectadas tras un reciente estudio técnico". El bipartito anunció entonces el cierre de Siete Enanitos para "realizar una reforma integral". Una decisión que trajo consigo el desplazamiento de los 102 alumnos al centro municipal de Els Xiquets, ubicado en el entorno de Ciudad Jardín, que ya contaba con otros 96 niños y niñas.

De forma temporal, mientras se impulsaba la construcción del nuevo centro, el ejecutivo local apostó por trasladar la escuela a las instalaciones del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá, en el barrio de El Pla. Este cambio puso en pie de guerra a los vecinos, debido a que el espacio se ubica en el patio interior de varios bloques residenciales y comparte entrada con el área de viviendas, lo que afirman que genera problemas de seguridad. Finalmente, pese a la oposición de los residentes de la zona y la acumulación de retrasos en las obras, las aulas temporales se abrieron a finales de 2024, con el curso ya empezado, y volverán a recibir a los alumnos este nuevo curso.

Actuaciones de mejora

Mientras llegan las nuevas instalaciones, el Ayuntamiento ha recordado que este verano se han acometido trabajos de mejora en las dos escuelas municipales: la propia Siete Enanitos y Els Xiquets.

En este sentido, las actuaciones han contado con un presupuesto total de 10.500 euros y han consistido, en el caso de Els Xiquets, en el lijado y pintado de la puerta de acceso peatonal al centro y la principal de acceso de vehículos, además de la sustitución de otras puertas en el patio de la cocina. En cuanto a las aulas, se está ejecutando la renovación de uno de los armarios de obra y en la cocina se ha procedido al saneado y pintura del suelo y techo de la zona de cámara, así como a la colocación de canaleta para cables eléctricos y renovación de mosquiteras para los ventanales.

En Siete Enanitos, en cambio, las obras incluyen nuevos puntos de toma de agua en el patio principal y la colocación de una cámara frigorífica en la cocina. También se ha culminado la mudanza del resto de enseres del antiguo centro.