Bancos con los respaldos arrebatados en la avenida de la Caja de Ahorros de Alicante

Bancos sin respaldos. Es lo que los escasos viandantes de la avenida Caja de Ahorros, ubicada en el barrio de la Albufereta, encuentran cuando pasean por este vial dedicado a la circulación del tráfico. Coches y motos transitan por esta calzada, situada entre la calle dedicada a la Deportista Alejandra Quereda y la avenida de la Deportista Míriam Blasco, ya en la frontera con Playa de San Juan. El carril bici permite el paso de los vehículos no motorizados.

En la primera parte de esta prolongación de la Vía Parque, llegando desde la avenida de Dénia, la que conecta con las glorietas de la Hermana Juana María y del Ingeniero Pedro Torres, a un lado de la carretera se ve la parte trasera de algunos domicilios y, al otro terrenos, de magnitud importante sin edificaciones y que “está expuesta a incendios”, según alerta Ernesto Jarabo, presidente de la Asociación de Vecinos de La Albufereta. Es en esta zona, donde apenas hay viandantes, en algunos de los bancos habilitados hace dos años y medio han desaparecido los respaldos.

Banco sin respaldo en la avenida de la Caja de Ahorros de Alicante, en la Albufereta. / Pilar Cortés

“Pasan muchos coches pero no pasa casi gente”, afirma el dirigente vecinal, que recuerda que la instalación de aquellos asientos en su día “no tuvo ningún sentido y nos quejamos”. Jarabo, de hecho, apunta que “nunca nos supieron decir por qué los habían puesto”. Sobre la desaparición de los respaldos, el presidente de la Asociación de Vecinos admite que “lo ignoraban”, dado el escaso tránsito a pie en estas aceras y las escasas noticias presentes relacionadas con la avenida que no tengan que ver con el tráfico viario.

Edificaciones futuras

La zona es adyacente al terreno en el que se proyecta el PAU 3, pendiente de realizar desde 1991 con miles de viviendas para que la Albufereta acoja más habitantes. “El proyecto está parado desde hace casi 30 años y hace meses desde el Ayuntamiento nos dijeron que se haría un barrio nuevo, pero aún no han hecho nada”, dice el presidente de la Asociación de Vecinos.

En concreto, en abril el Ayuntamiento de Alicante anunció en esta espacio la construcción de un millar de viviendas, el 10 % de los cuales (según el consistorio) serían de protección pública. También se comunicó que el inicio de las obras se podría dar a inicios del año que viene. A su vez, en esta zona se prevé el desarrollo, según el Ayuntamiento, de “una gran zona verde”.

Se trata del Plan Parcial 1/4 de la Albufereta, que desde 1991 ha sufrido numerosas actuaciones que por diferentes motivos han impedido finalizar la urbanización del espacio. Una de las causas fue la aparición de restos arqueológicos hallados en la zona, que se solucionó modificando la actuación. Otra fue que la empresa urbanizadora, Nozar, entró en concurso de acreedores y el proyecto quedó congelado.

Una avenida de paso

La avenida que ahora cuenta con bancos sin respaldo es una vía de paso que conecta la playa con el centro urbano y por la que los conductores de vehículos no motorizados disponen de un espacio para moverse sin las dificultades que sí que son visibles en el centro de Alicante.

Los bancos, curiosamente, están separados a escasos metros los unos de los otros y se repiten hasta el final de la avenida, que se extingue en la rotonda que conecta con Míriam Blasco. En este último tramo, desde la glorieta del Ingeniero Pedro Torres, los asientos sí que mantienen el respaldo y cuentan, además, con más viandantes que los agradecen, dado la mayor presencia de centros comerciales e incluso de ocio infantil.