Un conductor del SAMU multado por exceso de velocidad cuando asistía una urgencia en Alicante

Multado por pisar el acelerador más de la cuenta cuando iba a atender una emergencia por una parada cardiorrespiratoria en Alicante. Es la chocante situación con la que está teniendo que lidiar Miguel Guillén, un técnico de Emergencia Sanitarias (TES) que ha sido sancionado con 100 euros por cumplir con su trabajo. Denuncia que "es incomprensible" lo que le está pasando y que no es el único.

Conducía un SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente) desde la capital de la provincia en dirección a San Vicente del Raspeig a 88 kilómetros por hora por la A-77, en un tramo situado entre dos rotondas, donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros hora. "Iba rápido porque lógicamente iba a atender un servicio urgente", afirma molesto.

Con total perplejidad se quedó cuando recibió en su buzón una carta con la notificación de la Unidad de Sanciones de la Dirección General de Tráfico en la que aparecían varias fotos la ambulancia que fue "cazada" por el radar que hay en la autovía por donde circuló, junto a la información sobre la infracción que había cometido por sobrepasar la velocidad permitida.

El trabajador fue "cazado" por un radar en la A-77 a 88 kilómetros hora en un tramo de 70 km/h

Ante esta marciana situación, lo que entiende menos, si cabe, es que la sanción le haya llegado a su nombre y tenga que ser él el que recurra la multa: "Está claro que el radar no puede diferenciar si es una ambulancia o un vehículo común el que ha ido más rápido de lo permitido, pero es inexplicable que no se ocupe la Administración de esto", agrega.

Empresa de alquiler

Y es que hasta que la sanción ha llegado a sus manos, ha tenido que dar muchas vueltas. Primero ha pasado por la empresa de alquiler a la que pertenece la ambulancia, después por la Conselleria de Sanidad que tuvo que identificar al conductor y el servicio que estaba realizando en ese momento y después la empresa de alquiler remitió la información a Tráfico para que la notificación se enviara al técnico de emergencias.

"Cuando me ha llegado la multa he tenido que hablar con Valencia para identificar el número de aviso que estaba realizando aquel día y mandárselo a Tráfico, donde he tenido que pedir cita para presentar el recurso y presentarme allí, todo esto en mi tiempo libre", lamenta, además de apuntar que "esto no ocurre en ningún otro servicio de emergencias".

No ocurre en ningún otro servicio de emergencias que los trabajadores tengamos que recurrir la multa Miguel Guillén — Técnico de Emergencias Sanitarias

Una SAMU de servicio en Alicante / David Revenga

¿Se puede multar al conductor de una ambulancia?

Según el artículo 67 del Reglamento de Circulación, "tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicios de urgencia, públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas o señales en los casos".

Además, contempla que los conductores de los vehículos de emergencias "harán uso ponderado de su régimen especial únicamente cuando circulen en prestación de un servicio urgente y cuidarán de no vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones de vías o las señales de los semáforos, sin antes adoptar extremadas precauciones, hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de otros vehículos han detenido su marcha o se disponen a facilitar la suya".

Asimismo, recoge que la instalación de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en vehículos prioritarios" requerirá autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en las normas reguladoras de los vehículos".