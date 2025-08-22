La empresa de baño adaptado en Alicante estudia medidas contra el joven que "prohíbe" el acceso a "rojos" y "etarras"

El polémico vídeo en el que un empleado del servicio de baño adaptado en Tabarca aseguraba que había una "norma" para impedir el paso a "rojos, etarras y separatistas" sigue dando de qué hablar. La empresa responsable del contrato, una concesión del Ayuntamiento de Alicante, anuncia que ha abierto un procedimiento para estudiar medidas contra el joven empleado por unas declaraciones "lamentables".

La mercantil Sealand On-Offshore Services se hizo con la adjudicación el pasado 1 de julio, por un total de 581.407 euros, y gestiona el servicio desde entonces. Según han señalado fuentes de al compañía con sede en Tarragona a INFORMACIÓN, las manifestaciones del trabajador fueron "mucho más que desafortunadas" y "en absoluto" se comparten desde la empresa: "Prestamos el servicio de baño adaptado para personas con discapacid, que defiende precisamente todo lo contrario a lo que sal en el vídeo", indican.

Por ello, confirman que han comenzado el proceso para emprender medidas por lo ocurrido. Eso sí, también señalan que, por el momento, el protagonista de la polémica grabación continúa prestando servicio para Sealand y el Ayuntamiento de Alicante: "Tiene unos derechos laborales que se tienen que respetar y con los que tenemos que ser totalmente escrupulosos. Ahora se abrirá un plazo para darle audiencia, que se explique y el departamento laboral tomará las decisiones pertinentes".

Sobre lo ocurrido, las mismas fuentes sostienen que el joven ya se ha disculpado con la mercantil y ha mostrado su "profundo arrepentimiento", aunque por el momento no se ha producido ninguna declaración pública. Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante también inició ayer, en la reunión del Patronato de Turismo, un expediente informativo sobre las polémicas afirmaciones. No obstante, desde el equipo de gobierno de Luis Barcala declinaron realizar declaraciones.

La polémica

A las playas de Tabarca puede entrar "todo el mundo normal", pero no está permitido el acceso de "rojos, separatistas ni etarras". Es lo que aseguraba un empleado del servicio de baño adaptado (una concesión del Ayuntamiento de Alicante) en un vídeo publicado en las redes sociales del agitador de ultraderecha Vito Quiles.

Este miércoles, el periodista (según él mismo se define), que ha sido recientemente vetado de acceder al Congreso de los Diputados, compartía un vídeo en la isla alicantina: "Hola amigos, estoy aquí en la playa de Tabarca con el responsable de las hamacas, un buen tío", señalaba. A continuación, Vito Quiles aseguraba que existe "una normativa bastante escrupulosa" que le resulta "muy interesante".

Tras ello, el empleado, que lucía una camiseta con el logo del Patronato de Turismo de Alicante, detallaba que a la playa se permite el acceso de "todo el mundo normal", pero no a "rojos, separatistas ni etarras". Además, hacía alusión a la reciente normativa de la Cámara Baja, por la que Vito Quiles ya no puede acceder a las ruedas de prensa: "Se aplica la norma del Congreso, pero al revés", zanjaba entre risas.

Reacciones

La grabación no solo despertó miles de comentarios en las redes sociales, sino que también trascendió al terreno social y al político. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Comunidad Valenciana solicitó tanto al Ayuntamiento como a la mercantil que, además de iniciar la investigación, tomen las medidas disciplinarias oportunas, emitan una disculpa pública que reafirme su compromiso con la no discriminación y que revisen los protocolos de formación del personal para que estos hechos no se repitan.

Para la portavoz del PSOE, Ana Barceló, lo ocurrido fue "muy grave" porque se trata de un servicio público adjudicado a una empresa cuyo empleado "manda un mensaje de odio y discriminación". En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, criticó que tanto Vito Quiles como el joven "que se prestó a decir estas tonterías" son dos "inconscientes" y lamentó que "evidencia el descontrol de las contratas". Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, se preguntaba "qué necesita realmente la isla de Tabarca para conservar su esencia y su futuro". Para el concejal, "más allá de posturas políticas, el desafío real es encontrar un equilibrio lejos de polarizaciones y de ruido político de personajes de cuestionable profesionalidad que no aportan soluciones reales".