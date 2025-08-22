La Fundación «la Caixa» impulsa IN-TEA, un proyecto para la inclusión de personas con TEA en Alicante

Un alto porcentaje de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en España continúa fuera del sistema laboral y educativo. Invisibles, aisladas y con un acceso desigual a oportunidades básicas. Para revertir esta realidad, la Asociación Asperger Alicante-TEA (Aspali) ha puesto en marcha IN-TEA, un proyecto transformador que busca fomentar la inclusión sociolaboral, educativa y la autonomía personal de jóvenes y adultos con TEA. Un programa ambicioso, que cuenta con el impulso de la Fundación «la Caixa».

A lo largo de 2025, IN-TEA prevé intervenir con al menos 40 personas con diagnóstico de TEA y sus familias, mediante acciones individualizadas que combinan orientación formativa, acompañamiento laboral y desarrollo de competencias para la vida independiente. Todo con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones en su participación social. «Desde hace varios años, la Fundación ‘la Caixa’ ha sido un aliado fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro proyecto IN-TEA», destacan desde Aspali.

Enfoque integral centrado en la persona

Lejos de soluciones asistenciales, IN-TEA apuesta por un modelo de intervención integral, basado en el conocimiento profundo de cada persona, su entorno y sus aspiraciones. Las líneas de actuación del proyecto se dividen en tres ejes clave:

Orientación educativa y formativa , con apoyo en la búsqueda de estudios o formación profesional adaptada a las capacidades y motivaciones individuales.

, con apoyo en la búsqueda de estudios o formación profesional adaptada a las capacidades y motivaciones individuales. Acompañamiento sociolaboral personalizado , que incluye desde la identificación de oportunidades laborales hasta la preparación para entrevistas y procesos de selección.

, que incluye desde la identificación de oportunidades laborales hasta la preparación para entrevistas y procesos de selección. Fomento de la autonomía personal y vida independiente, un área esencial para que las personas con TEA puedan adquirir habilidades prácticas que les permitan desenvolverse con seguridad y dignidad en su día a día.

Imagen de algunas de las actividades realizadas por la asociación. / Información

Un apoyo esencial

El trabajo no se realiza en solitario. IN-TEA mantiene una coordinación constante con las familias y profesionales implicados, dentro y fuera de Aspali. Además, se implementa un sistema de evaluación continua que permite medir avances y ajustar las intervenciones.

La existencia y continuidad de IN-TEA no sería posible sin el respaldo de la Fundación «la Caixa». Esta colaboración ha permitido consolidar un proyecto con impacto real: mejora del bienestar emocional, mayor acceso al empleo y más autonomía para las personas atendidas. «Gracias a este respaldo, nuestra entidad puede implementar medidas transformadoras que promueven una inclusión real y efectiva, a nivel educativo, laboral y social, contribuyendo al empoderamiento y bienestar de las personas TEA y sus familias. Este apoyo nos permite no solo mantener y ampliar nuestros servicios, sino también innovar en metodologías y enfoques, garantizando un impacto duradero y positivo en la comunidad», indican desde la entidad.

Por todo ello, esta colaboración reafirma el compromiso firme de ambas entidades con la sociedad y con las personas, impulsando una transformación real que contribuye a construir un futuro más justo y con igualdad de oportunidades.

Una respuesta adaptada

Aunque el diagnóstico de TEA tiene un origen común, las personas a las que va dirigido IN-TEA son altamente heterogéneas: distintos niveles de autonomía, diferentes necesidades y trayectorias vitales. El proyecto atiende específicamente a personas de entre 18 y 40 años, residentes en la provincia de Alicante y en situación de desempleo.