Alicante entra en un proyecto europeo para reducir el impacto de la diabetes

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), dependiente de la Conselleria de Sanidad, participará en una investigación europea para reducir el impacto de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares. Los principales objetivos son personalizar los tratamientos y encontrar nuevas tecnologías para controlar los niveles de glucosa del paciente. También participa la Universidad de Alicante (UA), a través del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Esta propuesta involucra a ministerios, organismos de salud e investigación pública, organizaciones no gubernamentales y universidades, para ayudar a los estados miembros de la Unión Europea a reducir la carga de estas patologías relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos, los factores de riesgo asociados, tanto a nivel individual como social.

Este proyecto, “Acción Conjunta europea sobre Enfermedades Cardiovasculares y Diabetes” Jacardi (Joint Action on CArdiovascular diseases and DIabetes) está financiado por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Salud de Italia, reúne a 21 países y cuenta con un presupuesto global de 53 millones de euros repartidos en 143 proyectos piloto distribuidos por toda Europa.

Concretamente en Alicante, el Grupo de Investigación en Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas de Isabial, liderado por el doctor Óscar Moreno, trabaja en implementar programas de prevención, educación en salud y promoción de autocuidado para personas con diabetes y de alto riesgo.

Según el doctor Óscar Moreno, responsable de la Unidad de Diabetes del Hospital General Universitario Doctor Balmis, “el manejo de la diabetes como enfermedad crónica de muy alta prevalencia ha avanzado significativamente y la personalización del tratamiento por parte del equipo clínico y la autogestión de la enfermedad por parte de las personas que la padecen, son esenciales para obtener buenos resultados en salud y mejorar la calidad de vida”.

Según el especialista, esta medicina de precisión y perfeccionamiento de los autocuidados "enfrenta importantes desafíos para los equipos asistenciales y para las personas con diabetes, que intentamos abordar con estos proyectos piloto de investigación”.

La iniciativa incluirá la creación y análisis de una base de datos estandarizada de personas con diabetes y enfermedades asociadas del espectro cardio-reno-metabólico en esta búsqueda de la personalización del tratamiento y avance hacia estrategias de manejo de esta compleja enfermedad de forma más efectiva y centrada en el paciente.

En segundo término, el foco del proyecto piloto se sitúa en la integración de nuevas tecnologías para el monitoreo de la salud, incluyendo herramientas digitales de autogestión que ayudan a los pacientes a controlar sus niveles de glucosa y otros indicadores clave de salud.

Para ello, el equipo de investigación del departamento de Endocrinología y Nutrición con diabetólogos y educadores en diabetes, ha establecido un convenio de colaboración con el Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) de la Universitat Politècnica de València (UPV), quienes aportan una amplia experiencia en el desarrollo de herramientas digitales para la educación y empoderamiento de personas con diabetes, basadas en ludificación o juegos interactivos.

En la Comunidad Valenciana hay un total de 370.000 de personas con tratamiento farmacológico por diabetes

Además, el doctor Moreno ha recordado que la diabetes “es una de las principales causas de complicaciones de salud graves, como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera y amputaciones, convirtiéndola en una prioridad de salud pública en todo el mundo”.

En la Comunidad Valenciana hay un total de 370.000 de personas con tratamiento farmacológico por diabetes, de los cuales 1.021 son pacientes en edad pediátrica (menor o igual a 14 años) diagnosticados de diabetes tipo 1. La prevalencia de la diabetes mellitus se sitúa aproximadamente en un 14% de la población de la Comunidad Valenciana (más del 90% son diabetes tipo 2), pero según los especialistas, la mitad lo desconoce.