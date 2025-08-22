Neurociencias confirma retraso cognitivo en niños expuestos al covid en el embarazo

Las niñas y niños de 5 años expuestos al covid en el embarazo (con exposición congénita) y antes de las primeras vacunas presentan un aumento del 10% en retrasos del desarrollo cognitivo, principalmente en aprendizaje y memoria.

Esta es la conclusión principal de una investigación innovadora sobre los efectos de la COVID-19 durante la gestación, liderada por el Instituto de Neurociencias del CSIC, el mayor centro público de España dedicado al estudio del cerebro, con sede en San Juan (Alicante) y en colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Dirigida por el grupo de Neurobiología de Enfermedades Mentales del CSIC‑UMH, la investigación fue publicada en Cellular and Molecular Life Sciences en 2023 y sus resultados han sido respaldados en 2025 por diversos estudios de científicos de varios países, cuando los niños expuestos en el vientre llegan a los cinco años.

La etapa 20 de gestación es clave para la formación de la corteza cerebral y para el posterior aprendizaje, según explicó a EFE el investigador principal, Salvador Martínez, con participación de los murcianos José Manuel Hernández López y Cristina Hernández Medina.

La migración neuronal y el flujo de oxígeno durante esta fase dependen de la proteína ACE2, que también funciona como receptor del coronavirus, permitiendo que el SARS‑CoV‑2 entre en neuronas en desarrollo que aún carecen de la barrera hematoencefálica.

María, abrazando a su hija Elna, que nació con 26 semanas de gestación en el hospital Clínic de Barcelona. / El Periódico de Cataluña

El virus en el feto y la memoria

Al estudiar cerebros fetales de 20 semanas donados anónimamente tras abortos espontáneos en 2020, se detectó que la presencia del virus tiene efectos “muy específicos y localizados» en células de la región embrionaria del hipocampo, encargada de la memoria.

Cuando hubo infección congénita y la madre fue hospitalizada (casos con mayor carga viral), aumentó la probabilidad de alteraciones en el desarrollo cerebral, lo que podría relacionarse con trastornos del espectro autista (TEA), déficit de atención, hiperactividad y otras dificultades de aprendizaje no ligadas a una condición clínica única, es decir, discapacidad intelectual no sindrómica.

Diversos estudios epidemiológicos recientes señalan un incremento del 10% en déficit cognitivo del desarrollo, frente a bebés nacidos en lugares y condiciones similares, según Martínez. Este aumento fue menor en hijos de madres ya vacunadas, por la menor carga viral.

Estos hallazgos amplían el conocimiento de los efectos de un SARS‑CoV‑2 que “infectó a toda la sociedad” sin ser tan virulento como virus históricos como la viruela, y muestran que cuando llega al cerebro fetal para infectar células en desarrollo, podría anticipar un aumento de discapacidad intelectual y retraso del desarrollo cerebral.